Emiliano Aguilar es demandado por la hija de Carmen Salinas, solicita indemnización y una disculpa pública

Después de que salió a la luz el podcast de Saskia Niño de Rivera, donde se menciona a la fallecida Carmen Salinas, se han hecho todo tipo de declaraciones. Sin embargo, tras las declaraciones de Beto, la persona privada de la libertad, la familia de la actriz, ha comenzado un proceso legal.

Se dio a conocer que la familia ha comenzado un proceso en contra de Saskia Niño de Rivera, pero también en contra de Emiliano Aguilar, quien hizo una serie de comentarios sobre el caso, los cuales se hicieron virales en las redes sociales.

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Emiliano Aguilar de demandado por la familia de Carmen Salinas

Por medio de una entrevista para ‘Ventaneando’, se dieron a conocer algunos detalles sobre la demanda que la hija de Carmen Salinas interpuso. Y ahora, fue el abogado de Eugenia Plascencia, quien habló sobre esta situación.

El abogado Gerardo Rincón, aseguró que el nieto de la actriz de 8 años resultó afectado por las declaraciones que se hicieron sobre la actriz.

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“Ya está la demanda por daño moral y sigue la penal, no nada más es ella, estoy involucrando más personas porque el director del centro penitenciario debió hacer respetar los protocolos que tienen de seguridad y si no lo hizo está confabulado también y quien resulte”

Por su parte, Emiliano Aguilar es acusado por respaldar las declaraciones que salieron a la luz en el podcast.

“Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella”

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