De milagro sobreviven tras aparatosa volcadura en la carretera Temax-Cansahcab

Dos trabajadores de una empresa financiera vivieron momentos de angustia tras sufrir un accidente en la carretera federal Temax-Cansahcab, donde el automóvil en el que viajaban se salió de la vía y dio varias volteretas. A pesar de la magnitud del percance, ambos sobrevivieron con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 66 de la mencionada carretera. De acuerdo con los primeros reportes, los empleados viajaban a bordo de un Nissan March habilitado como vehículo de la empresa y se dirigían de Mérida hacia Tizimín para realizar actividades laborales.

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Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad abandonara la cinta asfáltica y terminara entre la maleza.

Debido al desnivel del terreno, el automóvil comenzó a dar varias volteretas, quedando finalmente sobre sus cuatro ruedas, con severos daños en la carrocería y los cristales completamente destruidos.

A pesar de los golpes sufridos, ambos ocupantes lograron salir por su propio pie y solicitar apoyo a través de los números de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes brindaron los primeros auxilios y determinaron que los afectados se encontraban policontundidos, pero estables.

Los técnicos en urgencias médicas señalaron que el uso del cinturón de seguridad fue determinante para evitar lesiones de mayor gravedad, por lo que ninguno de los involucrados requirió traslado a un hospital.

Elementos de la SSP y de la Guardia Nacional División Caminos realizaron labores de abanderamiento y el peritaje correspondiente para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.