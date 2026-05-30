Ni las nubes los detuvieron: Con sombrilla en mano yucatecos se lanzan a la playa

Ni las advertencias por lluvias ni el pronóstico de tormentas lograron alejar a los yucatecos de la playa de Telchac. Desde tempranas horas de este fin de semana, cientos de familias comenzaron a llegar al puerto para disfrutar del mar, desafiando las condiciones meteorológicas anunciadas para la región.

Con sombrilla en mano y antojo de mar, cientos abarrotan la costa

Con sombrillas, neveras y antojitos para compartir, visitantes de distintas partes del estado ocuparon espacios en la arena mientras el cielo permanecía cubierto por densas nubes. En algunos momentos se registraron lloviznas ligeras, pero eso no fue suficiente para interrumpir la convivencia familiar ni las actividades recreativas.

A lo largo del día, el malecón y la playa mostraron una constante afluencia de personas. Niños jugando cerca de la orilla, jóvenes disfrutando del agua y comerciantes ofreciendo productos formaron parte de la postal típica de un fin de semana en la costa yucateca.

El mar llamó más fuerte que las alertas meteorológicas

Aunque las autoridades habían exhortado a la población a mantenerse atenta a los reportes meteorológicos debido a la posibilidad de lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento, muchos visitantes optaron por mantener sus planes y aprovechar el descanso junto al mar.

Entre nubes y oleaje, las playas vivieron una jornada de gran afluencia

La jornada dejó una imagen que se repite cada vez que hay oportunidad de escapar a la costa: familias reunidas, ambiente festivo y una playa llena de vida.