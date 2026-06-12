Revelan las 'pruebas' de que Shakira usó una doble en la inauguración de la Copa Mundial 2026

Fue el día de ayer, cuando se realizó la inauguración de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026, uno de los eventos deportivos más esperados del año. En el espectáculo estuvo la colombiana Shakira, quien fue una de las más aplaudidas, pero en redes sociales se ha mencionado que era una doble.

De acuerdo a lo que se comentó en redes sociales, varios usuarios aseguraron que la cantante habría utilizado una doble para realizar esta presentación. Por medio de la plataforma de X, se compartieron algunas imágenes que han causado mucha polémica y comentarios.

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"Esta no es Shakira ni de chiste", "Soy el único que piensa que Shakira no era la verdadera Shakira" y "Esa no es Shakira", fueron algunas de las reacciones.

¿Shakira usó una doble en la inauguración del Mundial 2026?

Las especulaciones se han hecho tendencia en redes sociales, algunos mencionaron que notaron la situación por la cicatriz que tiene la famosa en la frente. Además de unos tenis con suela más alta y baja de peso.

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En redes sociales se compartieron varias imágenes sobre esta situación, algunas de Shakira con otros artistas que se dieron sitio para el evento. Sin embargo, sobre esta polémica, la cantante no ha comentado nada al respecto.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

En la inauguración de la Copa Mundial 2026, estuvieron famosos como Lila Downs, Shakira, J Balvin, Maná, entre otros. Alejandro Fernández fue el encargado de entonar el himno nacional mexicano.

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