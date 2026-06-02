Concierto de Fernando Delgadillo en Mérida; ¿cuánto cuestan los boletos?

La ciudad de Mérida se prepara para recibir a dos de las voces más representativas de la canción de autor en México. Fernando Delgadillo y Alejandro Filio protagonizarán un esperado encuentro musical que promete conquistar a los amantes de la trova con una noche cargada de sentimientos, historias y melodías que han marcado a varias generaciones.

A través de sus redes sociales, Fernando Delgadillo extendió una invitación especial al público yucateco para sumarse a este espectáculo que reunirá sobre un mismo escenario a dos referentes de la música independiente mexicana. El cantautor aseguró que será una velada memorable en compañía de su entrañable colega y amigo.

El concierto se realizará el próximo 6 de junio en el Auditorio Coca-Cola La Isla Mérida, recinto que abrirá sus puertas para albergar este llamado "duelo de canciones", una propuesta que combina la esencia artística de ambos intérpretes en un formato cercano e íntimo para el público.

Con una trayectoria consolidada dentro de la trova mexicana, Fernando Delgadillo se ha distinguido por crear un estilo propio conocido como "canción informal", mientras que Alejandro Filio ha conquistado escenarios nacionales e internacionales gracias a composiciones que exploran el amor, la amistad, la reflexión social y las experiencias cotidianas.

Durante la presentación, los asistentes podrán disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de ambos artistas, en un recorrido musical que evocará recuerdos, emociones y momentos especiales para quienes han seguido sus carreras a lo largo de los años.

Precios de los boletos para Fernando Delgadillo y Alejandro Filio en Mérida

Las entradas ya se encuentran disponibles con distintas localidades y una promoción especial de Hot Sale que permite adquirir boletos a mitad de precio:

Platino: $1,390 | Promoción: $695

Dorada: $1,155 | Promoción: $580

Blanca: $1,040 | Promoción: $520

Lila: $810 | Promoción: $405

Roja: $695 | Promoción: $345

Azul: $580 | Promoción: $290

Verde: $465 | Promoción: $230

La promoción 2x1 estará vigente por tiempo limitado, por lo que los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para este esperado concierto pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de venta de entradas en México, eTicket, donde los interesados podrán consultar disponibilidad y elegir la zona de su preferencia.