Esposa de Alejandro Marcovich exhibe a Caifanes; afirma que no se han comunicado

El estado de salud de Alejandro Marcovich sigue generando preocupación en los fanáticos del rock en español. Y es que el ex integrante de Caifanes sufrió un derrame cerebral que lo mantiene en un estado de coma; la noticia fue un impactó en la industria de la música llevando a la agrupación a mandar buenos deseos durante un concierto.

A pesar del gesto de la banda a la que Marcovich perteneció, la esposa del guitarrista, Gabriela Martínez ha señalado que ningún integrante de la banda ha buscado comunicarse con la familia del mismo para conocer sobre su estado de salud. Esto generó revuelo en redes sociales pues Saúl Hernández habría mandado un emotivo mensaje.

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Gabriela Martínez asegura que Caifanes no se han comunicado con ella

En declaraciones ofrecidas para El Universal, la esposa del guitarrista señaló que ningún integrante de la banda se ha comunicado con ella o con sus hijos. Este comentario llega después de que Saúl Hernández frenará un concierto para mandar un mensaje de apoyo a Alejandro Marcovich.

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“No se han comunicado con mis hijos ni conmigo” comentó Gabriela Martínez al medio. Aunado a esto, comentó que ningún músico relacionado a la banda se han acercado para saber sobre el estado de salud del guitarrista que se encuentra en estado de coma inducido desde mediados de mayo.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich tras sufrir un derrame cerebral?

El pasado 19 de mayo de 2026, el músico de 65 años fue ingresado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral repentino. El exintegrante de Caifanes fue inducido a un estado de coma y permanece internado en el área de terapia intensiva, reportado con un pronóstico estrictamente reservado.

Hasta los reportes más recientes emitidos por su esposa el 26 de mayo, Gabriela Martínez, el instrumentista se mantiene con vida bajo una estrecha vigilancia neurológica y monitoreo constante, sin que se hayan presentado cambios significativos o evolución notable en su actividad cerebral desde los primeros días de su internamiento.

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