Quintana Roo suma 153 casos de dengue y lidera contagios en la Península

Quintana Roo sumó 20 nuevos casos de dengue durante la última semana y alcanzó un acumulado de 153 contagios en lo que va de 2026, cifra que mantuvo a la entidad en el sexto lugar nacional por incidencia, con una tasa de 7.5 casos por cada 100 mil habitantes.

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Del total de pacientes, seis presentaron dengue grave, 51 mostraron signos de alarma y el resto correspondió a cuadros no graves. Además, el estado confirmó una defunción asociada a esta enfermedad, mientras que a nivel nacional el número de fallecimientos continuó en aumento.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue, en Quintana Roo circularon los serotipos 2, 3 y 4, situación que mantuvo bajo vigilancia al Sector Salud debido al mayor riesgo de complicaciones cuando una persona contrae una variante distinta a la que padeció previamente.

Las estadísticas mostraron que el 54 por ciento de los contagios correspondió a mujeres y el 46 por ciento a hombres. Los municipios con mayor nivel de alerta continuaron siendo Bacalar y Othón P. Blanco. El primero registró la incidencia más alta de la entidad, con 9.86 pacientes por cada 100 mil habitantes, mientras que Chetumal alcanzó una tasa de 6.77. El resto de los municipios permaneció en semáforo amarillo o verde.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que realizó jornadas intensivas de nebulización en colonias y comunidades de los 11 municipios, en un horario de 18:00 a 22:00 horas. La dependencia exhortó a la población a abrir puertas y ventanas durante el paso de las brigadas para mejorar la efectividad del insecticida contra el mosquito adulto, transmisor del dengue, chikungunya y zika.

También reiteró el llamado a eliminar criaderos mediante la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, retirando todos los recipientes que puedan acumular agua, ya que más del 80 por ciento de los sitios donde prolifera el vector se localiza en patios y viviendas.

El médico Luis Gerardo Gálvez señaló que la prevención continuó siendo la herramienta más eficaz para contener el padecimiento. Explicó que el insecto transmisor se reproduce en agua limpia estancada, por lo que retirar recipientes y mantener los patios libres de depósitos reduce considerablemente la posibilidad de infección. Añadió:

“Es importante acudir de inmediato a una unidad médica ante fiebre, dolor intenso de cabeza, molestias musculares o sangrado, ya que la atención oportuna puede evitar complicaciones graves y disminuir el riesgo de fallecimiento”.

En contraste con Quintana Roo, las entidades vecinas presentaron una incidencia considerablemente menor. Yucatán acumuló 15 casos confirmados y Campeche 16, lo que reflejó que Quintana Roo concentró la mayor carga de este padecimiento en la Península de Yucatán.

JGH