Vuelos al extranjero desde Mérida para el Verano 2026: destinos internacionales disponibles y aerolíneas

Las vacaciones de Verano 2026 representan una de las temporadas con mayor movimiento en el Aeropuerto Internacional de Mérida "Manuel Crescencio Rejón", que mantiene conexiones directas con diversos destinos internacionales en Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y, de manera estacional, Canadá.

El crecimiento en la demanda de pasajeros también ha impulsado la conectividad aérea de Yucatán, por lo que para quienes planean viajar al extranjero sin hacer escalas desde la capital yucateca, actualmente existen rutas directas hacia Miami, Houston, Orlando, La Habana, Ciudad de Guatemala y Flores (Guatemala).

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Además, durante determinadas temporadas del año se habilitan vuelos a Los Ángeles, Dallas/Fort Worth y Toronto, ampliando las opciones para turistas y viajeros de negocios.

Destinos internacionales desde Mérida en Verano 2026

Entre las rutas disponibles desde la ciudad de Mérida a destinos en el extranjero destacan las siguientes:

Miami, Florida – American Airlines y Viva.

– American Airlines y Viva. Houston, Texas – United Airlines.

– United Airlines. Orlando, Florida – Viva.

– Viva. La Habana, Cuba – Viva.

– Viva. Ciudad de Guatemala – TAG Airlines.

– TAG Airlines. Flores, Guatemala – TAG Airlines.

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Asimismo, existen rutas estacionales a Los Ángeles, Dallas/Fort Worth y Toronto, las cuales operan en fechas específicas del año de acuerdo con la programación de las aerolíneas.