Programa Viviendas para el Bienestar avanza en municipios, pero se frena en Campeche

El programa Viviendas para el Bienestar, impulsado por el Gobierno Federal, mantiene avances importantes en distintos municipios de Campeche. No obstante, en la capital la construcción de más de tres mil casas del Infonavit permanece detenida debido a que la Alcaldía encabezada por Biby Rabelo de la Torre no libera los permisos. A ello se suma la falta de autorización para el deslinde de un predio de 14 hectáreas donado a la Conavi, lo que impide iniciar un nuevo desarrollo.

La directora de Codesvi, Elvira de la Peña Abreu, confirmó que el organismo obtuvo una resolución favorable en el procedimiento contra el Ayuntamiento, lo que permitió retirar los sellos de clausura y reanudar los trabajos en el desarrollo habitacional “Los Tamarindos”. Reconoció afectaciones en 12 viviendas, pero aseguró que se construirán un sistema de desagüe y un muro de contención para evitar inundaciones futuras.

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El programa registra avances en varios municipios:

En Escárcega , la Conavi construye 404 viviendas en un predio de 2.5 hectáreas , con edificios en tercer nivel y conclusión prevista para diciembre.

, la construye en un predio de , con edificios en y conclusión prevista para diciembre. En Candelaria , avanzan 360 viviendas en cinco hectáreas , con techumbres próximas a colocarse.

, avanzan en , con techumbres próximas a colocarse. En Villa Las Flores, Calkiní, el Infonavit desarrolla 400 viviendas sobre terreno donado por el Gobierno del Estado.

La cartera contempla además: 303 viviendas en “Los Tamarindos”, 200 en “La Soledad”, 150 en Hopelchén, 320 en Bacabes (Utopía), 2,284 en San José Escalera I, 980 en San José Escalera II, y 800 en Champotón.

El principal reto sigue siendo encontrar terrenos con certeza jurídica, condición indispensable para escriturar las viviendas. Sin embargo, en el municipio de Campeche el obstáculo principal es la falta de colaboración del Ayuntamiento, que mantiene pendiente el deslinde de “La Soledad” y la expedición de permisos para más de tres mil viviendas del Infonavit.

Finalmente, destacó que las nuevas reglas del Infonavit facilitarán el acceso a créditos para trabajadores de menores ingresos, contribuyendo a reducir el rezago habitacional.