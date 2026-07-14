Joven invade carril y destroza dos camionetas en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vehicular registrado la tarde de este lunes en la colonia Playa Norte dejó como saldo daños materiales por varios miles de pesos, además de generar afectaciones momentáneas a la circulación, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

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El percance ocurrió sobre la avenida Héroes del 21 de Abril, frente al plantel Conalep y el Lienzo Charro, donde se vieron involucradas una camioneta Seat Arona color azul, con placas DJH 565 C del estado de Campeche, y una Nissan Kicks color blanca, con matrícula DHY 515 C, también del estado.

De acuerdo con la posición final de las unidades y los primeros datos recabados en el lugar, la camioneta Seat circulaba con preferencia sobre la avenida Héroes del 21 de Abril, al llegar al cruce con la calle 50, donde la vialidad permite la reincorporación de vehículos, fue impactada de frente por la Nissan Kicks.

Presuntamente, el conductor de la Nissan, un joven automovilista, avanzó más de lo debido hacia la vía principal sin cerciorarse de que podía incorporarse de manera segura, invadiendo el carril de circulación y provocando el fuerte encontronazo.

Una Seat Arona y una Nissan Kicks resultaron con severos daños. / Israel Lozano

Tras el impacto, ambas camionetas quedaron atravesadas sobre la carpeta asfáltica con daños de consideración en sus partes frontales, lo que ocasionó complicaciones temporales al tránsito en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, controlar la circulación y elaborar el peritaje que permitirá deslindar responsabilidades.

Asimismo, ajustadores de las compañías aseguradoras de ambos vehículos se presentaron para atender el siniestro, después de dialogar con las partes involucradas, se logró un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que las unidades fueron retiradas de la vialidad, restableciéndose la circulación sin necesidad de trasladar el caso ante la autoridad ministerial.

JGH