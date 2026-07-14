Yahir es confirmado como habitante de la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México'

Desde hace varios días, mucho se ha hablado sobre el arranque de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, pues día a día se han comenzado a revelar a los participantes que aceptaron el reto de entrar al polémico reality.
Los nuevos participantes han ocasionado todo tipo de reacciones en las redes sociales y conversación entre los usuarios. El último participante que se ha revelado fue Yahir Othón Parra, conocido por los fans por su nombre artístico de Yahir.
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Este sería el séptimo participante que se ha revelado para esta cuarta temporada, el cantante comenzó su carrera en la industria, gracias a otro reality, ‘La Academia’, donde fue parte de la primera generación y se logró quedar con el cuarto lugar.
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Después de que se confirmó su participación en el polémico reality, el cantante estuvo con Wendy Guevara, donde reveló que tiene el objetivo de reencontrarse con su público.
“Una reconexión, pasó mucho tiempo, hace 25 años, reconectar, que la gente conozca más de mí, hace mucho tiempo que no soy un buen influencer, soy malísimo, de hecho soy el peor”