Emiliano Aguilar se rapa luego de protagonizar una pelea en el BelicoFest 2026

Desde hace varios días, Emiliano Aguilar es el centro de atención de los medios de comunicación, pues el pasado domingo 12 de julio, protagonizó una pelea en el Bélico Fest 2026, festival de corridos que se celebró en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Este lamentable suceso quedó capturado en video, lo que nadie esperaba en el momento, es que el hijo de Pepe Aguilar compartiera algo que casi nadie sabía, el verdadero motivo por el que usa gorra.

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Emiliano Aguilar sorprende al raparse

Después de la polémica que protagonizó, el rapero decidió raparse por completo, situación que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que tiene planes de hacerse un tatuaje en la cabeza.

Y es que durante la pelea que Emiliano Aguilar, se cayó, lo que ocasionó que se notara la parte de atrás de su cabeza del famoso, donde la falta de cabello era evidente a simple vista.

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Tras darse a conocer el gran secreto del rapero, el cantante hizo un comentario en redes sociales, el cual ha causado mucha sorpresa entre sus fans.

“Descubrieron mi secreto”

Y en un segundo video, el hijo de Pepe Aguilar reveló más detalles sobre su falta de cabello.

“Lo único que me cag… de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”.

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