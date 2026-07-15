Turistas denuncian presuntos fraudes de arrendadoras de autos en Cozumel

Turistas que visitan Cozumel denunciaron presuntas prácticas fraudulentas por parte de arrendadoras informales que ofrecen vehículos a precios sospechosamente bajos. Sin embargo, al utilizarlos descubren graves desperfectos mecánicos y son obligados a cubrir supuestas reparaciones o, en otros casos, los enganches y depósitos de garantía nunca les son reembolsados.

Un grupo de visitantes vivió una mala experiencia luego de que el automóvil que alquiló sufrió un percance sobre el malecón. El hecho derivó en una revisión por parte de las autoridades al estado de la unidad involucrada y en una inspección a la empresa responsable del servicio.

“Rentamos el automóvil pensando que estaba en buenas condiciones. Todo cambió cuando comenzó a presentar problemas y terminó ocurriendo el accidente. Esperamos que la investigación aclare qué fue lo que pasó”, expresó uno de los afectados, quien pidió omitir su nombre.

El director del Centro de Atención y Protección al Turista, Omar Noche, informó que los visitantes involucrados señalaron que el incidente presuntamente se originó por fallas mecánicas del vehículo y no por una maniobra imprudente del conductor, versión que actualmente forma parte de las indagatorias.

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Rubén Castro, trabajador del sector de arrendadoras, señaló que “la mayoría de las empresas establecidas realiza mantenimiento preventivo de manera periódica. Es importante que cualquier irregularidad se investigue para no afectar la confianza en esta actividad ni permitir que negocios informales dañen la imagen del destino”.

El percance sólo dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. Tras lo ocurrido, personal de Tránsito Municipal y del Centro de Atención y Protección al Turista intervino para mediar entre los visitantes y la empresa arrendadora, logrando que ambas partes alcanzaran un acuerdo económico preliminar mientras continúan los procedimientos correspondientes.

El mecánico automotriz Carlos May explicó que “los vehículos de alquiler recorren muchos kilómetros diariamente, por lo que requieren inspecciones constantes en frenos, suspensión, dirección y neumáticos para garantizar la seguridad de los usuarios”.