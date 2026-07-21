México reporta tres casos de Cyclospora y descarta brote; investiga lechuga de Guanajuato

El Gobierno de México confirmó tres casos de infección por Cyclospora en el país, pero descartó que exista un brote de diarrea explosiva fuera del comportamiento epidemiológico habitual.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que las tres personas afectadas evolucionan de manera favorable y reciben atención médica.

La declaración ocurre mientras las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un aumento de casos de ciclosporiasis y una posible relación con lechuga iceberg rallada procedente del centro de México.

¿Hay un brote de Cyclospora en México?

Kershenobich afirmó que los tres casos detectados no representan una situación extraordinaria ni un incremento que permita declarar un brote nacional.

“En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más y esos casos son habituales”, explicó el funcionario.

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También señaló que los pacientes presentan una evolución adecuada. La infección puede provocar un episodio de diarrea intensa, pero suele responder al tratamiento médico cuando se diagnostica de manera oportuna.

El secretario sostuvo que México mantiene activa la vigilancia epidemiológica para detectar posibles nuevos contagios y atender cualquier cambio en el número de casos.

México investiga productora de lechuga en Guanajuato

Autoridades mexicanas se trasladaron a Guanajuato para tomar muestras en instalaciones relacionadas con la producción de lechuga investigada por Estados Unidos.

En las labores participan la Dirección General de Epidemiología, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Kershenobich indicó que una muestra analizada inicialmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos fue reportada como positiva. Sin embargo, la FDA revisó el resultado y concluyó que se trató de un falso positivo.

Por esta razón, el Gobierno mexicano sostuvo que todavía no cuenta con evidencia de laboratorio que permita responsabilizar a la empresa ubicada en Guanajuato.

No obstante, las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación epidemiológica. La FDA señaló que la trazabilidad de la lechuga consumida por personas enfermas continúa vinculada con un proveedor de México, mientras se realizan nuevos análisis.

🚨🎙️ El secretario de @SSalud_mx, David Kershenobich, informó que en México solo se han registrado tres casos de #Cyclospora.



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Estados Unidos registra más de mil 600 casos confirmados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaron mil 645 casos confirmados de ciclosporiasis adquirida en Estados Unidos desde el 1 de mayo de 2026.

Además, existen más de 5 mil 100 reportes pendientes de análisis para determinar si cumplen con la definición de caso. De los contagios confirmados, 141 personas requirieron hospitalización y no se registraron muertes.

Una parte del brote fue relacionada con lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis o diarrea explosiva es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Se transmite mediante el consumo de alimentos o agua contaminados.

El síntoma más común es la diarrea acuosa. También puede provocar pérdida de apetito, náuseas, cansancio, dolor abdominal y pérdida de peso.

Kershenobich explicó que la enfermedad responde al tratamiento con trimetoprim y sulfametoxazol. Las personas con diarrea persistente deben acudir a una unidad médica y evitar la automedicación.

México continuará con la toma de muestras y el intercambio de información con la FDA y los CDC antes de determinar si existe alguna relación entre la producción agrícola de Guanajuato y los contagios detectados en Estados Unidos.

IO