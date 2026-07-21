Rendirán homenaje a Héctor Herrera “Cholo” con un festival en Mérida

Con el fin de rendir tributo a uno de los más emblemáticos actores de Yucatán, símbolo del teatro regional yucateco, se llevará a cabo un festival luctuoso en honor a Héctor Herrera Cholo, al cumplirse 16 años de su partida

El evento se iniciará el 4 de agosto con una ofrenda floral en el parque de la colonia Residencial Pensiones, a las 9:00 horas, y concluirá el 30 del mismo mes, en la cineteca Manuel Barbachano, del teatro Armando Manzanero, con una lectura teatral.

El anuncio estuvo encabezado por su viuda Jazmín López Tina Tuyub, quien fue acompañada de Beatriz Yañez La Bomba, Raquel Araujo Madera, directora del Centro Cultural La Rendija, Juan Ramón Góngora, director de teatro y Orlando Lara, diseñador del cartel conmemorativo.

Noticia Destacada Niños de Yucatán disfrutan el inicio del Campamento Baaxal Paal 2026

En el acto se presentó el carel y un amplio programa organizado para esta ocasión.

El 5 de agosto, Erika Arguelles presentará la obra Escenas Grandiosas del Ballet, en el Daniel Ayala a las 19:00 horas

Juan Ramón, director de la compañía Soñar la Noche Teatro participara el jueves 6 en el Daniel Ayala Pérez, a las 20:00 horas, con Sueño o S caso lobo del dramaturgo Luigi Pirandello,

Noticia Destacada Aumentan avistamientos de serpientes en Progreso; autoridades piden no matarlas

Octavio Ayil, que recibió la medalla Héctor Herrera, en el 2023, presentará Una Sugar a TM, el 18 de agosto, a las 20:00 horas, en el teatro de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) Felipe Carrillo Puerto.

A su vez, Alicia García, de Sentidos Escénicos, dirigirá la puesta Vieja, no es lo que parece, el 24 de agosto, a las 20:30, también en el teatro Daniel Ayala.

Silvia Karter y Liliana Hesant, estarán con la obra de títeres Tiempo de Abrazarte, apta para toda la familia, en el Centro Cultural del Mayab, ubicado junto a la iglesia de Monjas, el 12 de agosto, a las 12:00 horas.

Por su parte, alumnos de teatro de la UADY estarán con la obra Guillermo y el Nahual, el domingo 16, en el teatro Felipe Carrillo Puerto, a las 11:30 horas, la entrada será libre.