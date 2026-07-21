Baches gigantes amenazan la vialidad en Champotón; vecinos denuncian abandono

Al menos dos baches de grandes dimensiones representan un peligro para la vialidad, razón por la que algunos conductores exigen la intervención del Ayuntamiento de Champotón.

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Sobre la avenida Colosio, unos enormes baches le han ganado terreno al pavimento, convirtiendo la zona en un peligro para los conductores.

Tras un recorrido por el lugar, Sergio Enrique Caamal comentó que la calle ya requiere de una atención urgente, aplicando trabajos de bacheo para su rehabilitación.

“Se requiere que lo vengan a checar porque esto puede provocar un accidente de tránsito. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto”, añadió.

Cabe mencionar que este problema ya ha sido externado por los ciudadanos, sin embargo, las autoridades competentes no han hecho nada al respecto.

En la colonia Las Mercedes, a la altura del cruce de la calle 21 con 24 A, un bache se sigue extendiendo y hundiendo ante la nula intervención de las autoridades.

JGH