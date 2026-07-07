¿De qué murió Lauren Bennett, cantante de G.R.L. y voz de Party Rock Anthem?

La cantante británica destacó con G.R.L., Paradiso Girls y por su participación en Party Rock Anthem. Hasta ahora no se ha revelado la causa de su muerte.

Lauren Bennett, cantante británica que alcanzó reconocimiento internacional como integrante de G.R.L. y por colaborar en el éxito Party Rock Anthem, falleció a los 37 años. La noticia fue confirmada por sus excompañeras de la agrupación mediante un emotivo comunicado publicado en redes sociales.

A través de la cuenta oficial de G.R.L., las integrantes del grupo expresaron su tristeza por la pérdida de la artista y recordaron el impacto que tuvo tanto en sus vidas como en la de sus seguidores. En el mensaje señalaron que siempre conservarán los momentos compartidos y destacaron el espíritu, el amor y la alegría que caracterizaban a Bennett.

El comunicado concluyó con una despedida dedicada a la cantante: "Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones", firmada por sus excompañeras Em, Tash y P. Aunque la agrupación dejó de estar activa en 2014, el vínculo entre sus integrantes permaneció con el paso de los años.

Antes de formar parte de G.R.L., Lauren Bennett inició su carrera musical con Paradiso Girls, grupo femenino que debutó en 2009 con el sencillo Patron Tequila. Tras la disolución de la banda, la intérprete continuó desarrollando su trayectoria dentro de la industria musical.

Además de su paso por estos proyectos, la cantante obtuvo reconocimiento mundial por participar en Party Rock Anthem, el exitoso tema de LMFAO, y por colaborar con artistas como Will.i.am y Pitbull, consolidando una carrera marcada por importantes colaboraciones en el pop y la música electrónica.

Hasta el momento, la causa de muerte de Lauren Bennett no ha sido revelada, por lo que sus familiares y representantes no han ofrecido más detalles sobre su fallecimiento. Mientras tanto, seguidores y figuras de la industria musical han comenzado a despedirla con mensajes de cariño y reconocimiento a su legado artístico.