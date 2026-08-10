Paulina Rubio gana, pero Colate no se rinde: así queda la custodia de Andrea Nicolás

Después de meses de audiencias y una disputa que ha mantenido enfrentados a Paulina Rubio y Colate, finalmente se conoció una resolución sobre el futuro de su hijo Andrea Nicolás, de 15 años. La decisión establece que el adolescente continuará viviendo con su madre en Miami, aunque el conflicto legal todavía no habría llegado a su último capítulo.

La resolución fue emitida en Estados Unidos, donde se desarrolló el proceso judicial. De acuerdo con reportes de medios españoles, la decisión favorece a la cantante mexicana y descarta, por ahora, la posibilidad de que Andrea Nicolás se traslade a España para vivir con su padre.

Sin embargo, Nicolás Vallejo-Nájera, conocido como Colate, no estaría dispuesto a aceptar el fallo como definitivo. El empresario habría confirmado que recurrirá la resolución, por lo que la disputa por el lugar de residencia del adolescente podría continuar en los tribunales.

Colate asegura que seguirá luchando por su hijo

El periodista Pipi Estrada reveló que habló con Colate después de conocerse la decisión y aseguró que el empresario se encuentra tranquilo por la relación que mantiene con su hijo. También afirmó que el español tiene previsto apelar el fallo.

Uno de los puntos que Colate ha defendido durante el proceso es que Andrea Nicolás quiere vivir con él en España. El adolescente habría expresado esa preferencia ante la jueza durante una de las comparecencias realizadas como parte del procedimiento.

El empresario también ha señalado que su hijo cuenta en España con familia, amigos y un entorno cercano, además de una relación estrecha con sus abuelos, tíos y primos paternos, con quienes convivió durante sus estancias en el país.

Andrea Nicolás pasó el verano con su padre en España

Antes de conocerse la resolución, Andrea Nicolás pasó varias semanas junto a Colate y su familia paterna durante el verano. El joven recorrió distintos lugares de España, entre ellos Segovia y Pedraza, antes de regresar a Estados Unidos.

Tras la decisión judicial, Colate publicó un mensaje emotivo en redes sociales acompañado de fotografías de las vacaciones que compartió con su hijo. En la publicación, el empresario destacó el vínculo que ambos mantienen y dejó claro que el cariño entre padre e hijo permanece pese al conflicto legal.

Todo apunta a que Andrea Nicolás regresará a Miami para continuar viviendo con Paulina Rubio, mientras su padre prepara el siguiente paso dentro del proceso judicial.

¿Por qué comenzó la disputa entre Paulina Rubio y Colate?

La batalla por la custodia comenzó después de la separación de Paulina Rubio y Colate en 2012, tras cinco años de matrimonio. Desde entonces, ambos han mantenido diferencias relacionadas con la convivencia y el lugar de residencia de su hijo.

El conflicto aumentó durante el verano de 2025, cuando Paulina Rubio acusó a su expareja de retener a Andrea Nicolás después de que el adolescente no regresara a Estados Unidos en la fecha prevista. En aquel momento también trascendió que Colate había buscado establecer al joven en España e incluso lo había inscrito en una escuela.

Colate argumentó entonces que su hijo atravesaba problemas importantes de salud mental y consideró que permanecer con él en España era la mejor alternativa. Sin embargo, una jueza ordenó que el adolescente regresara con su madre a Estados Unidos.

Custodia compartida, pero residencia en Miami

Las audiencias para definir el futuro de Andrea Nicolás comenzaron el pasado 4 de mayo en Miami. Durante varias semanas, Paulina Rubio y Colate comparecieron ante la jueza Marlene Fernández junto con sus respectivos equipos legales.

La custodia continuará siendo compartida, pero el tribunal debía resolver dónde viviría el adolescente: con Paulina en Miami, con Colate en Madrid o incluso en un internado.

La situación llegó a tal nivel de tensión que la guardiana designada para proteger los intereses del menor describió la relación entre el adolescente y sus padres como “muy tóxica” y llegó a recomendar que fuera enviado a un internado alejado de ambos.

Paulina Rubio: “Ser madre es el más grande de los honores”

En medio del proceso, Paulina Rubio también habló públicamente sobre su papel como madre. En mayo compartió un mensaje en Instagram en el que agradeció el respaldo recibido durante la disputa y aseguró que sus decisiones estaban enfocadas en el bienestar de sus hijos.

La cantante afirmó que ser madre representa la parte más importante de su vida y que el amor hacia los hijos implica protegerlos, guiarlos y luchar por su bienestar.

Por ahora, el fallo permite que Andrea Nicolás permanezca en Miami con Paulina Rubio, pero la historia todavía podría tener nuevos capítulos si Colate concreta la apelación anunciada.