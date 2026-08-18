Donald Trump suspende aranceles del 50% durante tres días a Canadá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 18 de agosto que ha decidido suspender por un periodo de tres días los aranceles del 50 % aplicables a productos canadienses. La medida, que debía entrar en vigor a las 00:01 horas del miércoles 19 de agosto, afectaba importaciones valoradas en unos 20 mil millones de dólares.

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El mandatario estadounidense confirmó a través de sus redes sociales que la pausa se otorga para dar tiempo a la firma de la documentación de un acuerdo acordado a última hora con el gobierno canadiense. El aplazamiento es el resultado de negociaciones mantenidas entre Washington y la oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney.

Entre los puntos abordados durante el diálogo de última hora destaca la reactivación de proyectos energéticos como el oleoducto Keystone XL, así como concesiones en materia de acceso a mercados.

Donald Trump suspende aranceles a Canadá durante tres días. / Truth Social:@realDonaldTrump

Este aplazamiento de 72 horas busca destrabar el estancamiento antes de que las tarifas impacten las cadenas de suministro bilaterales. La resolución del conflicto resulta estratégica, ya que ambos países se encuentran al mismo tiempo revisando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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