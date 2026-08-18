Juan Gabriel es homenajeado por Lotería Nacional con billete especial; conoce la fecha del sorteo

A una década de la muerte de Juan Gabriel, la Lotería Nacional decidió mantener vivo el recuerdo del Divo de Juárez con una edición especial de billetes que llevará su imagen por todo México.

La institución presentó el billete correspondiente al Sorteo Superior No. 2896, dedicado al cantante y compositor mexicano, cuya obra se convirtió en parte de la identidad musical del país y conquistó a varias generaciones.

La presentación reunió a autoridades federales y de Michoacán, entre ellas la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente municipal de Parácuaro, Josafat Bautista González. También acudieron representantes de la fundación y del museo de Juan Gabriel, así como personas cercanas al artista.

Un homenaje desde la tierra donde nació

La elección de Michoacán para este reconocimiento tiene un significado especial, debido a que Juan Gabriel nació en Parácuaro, donde fue registrado bajo el nombre de Alberto Aguilera Valadez. La Lotería Nacional destacó así sus raíces y la importancia de su trayectoria para la cultura mexicana.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció el reconocimiento y señaló que el cantante forma parte del patrimonio cultural de México. Para el mandatario, mantener presente su obra permite que las nuevas generaciones continúen acercándose a sus canciones y a la historia del artista.

Por su parte, Olivia Salomón resaltó que Juan Gabriel logró conectar con públicos de distintas edades y regiones mediante sus composiciones. La directora de Lotería Nacional destacó que su música llegó a hogares, escenarios y países, convirtiéndose en un referente de la cultura mexicana.

La funcionaria también destacó el carácter transgresor del Divo de Juárez, quien durante su carrera desafió prejuicios y convencionalismos para construir una identidad propia. De acuerdo con Salomón, esa autenticidad fue parte de la fuerza que permitió al cantante dejar una huella que permanece en la sociedad.

El recuerdo de Juan Gabriel permanece en Parácuaro y Ciudad Juárez

El presidente municipal de Parácuaro, Josafat Bautista González, recordó la relación del cantante con su lugar de origen y señaló que fue ahí donde comenzó a conocer las historias y tradiciones que posteriormente formarían parte de su universo artístico.

En tanto, Felipe Rojas Portillo, director de la Fundación y Museo Juan Gabriel, destacó el vínculo que el cantante mantuvo con la Lotería Nacional. Explicó que el artista llegó a reunir billetes conmemorativos y que algunos forman parte del acervo relacionado con el museo ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La directora del documental de Netflix, María José Cuevas, también se sumó al reconocimiento y destacó la autenticidad del intérprete. Consideró que el nuevo billete representa una forma de celebrar la trayectoria de un artista cuya música logró conectar emocionalmente con millones de personas.

María Luisa Arcaraz, productora y amiga de Juan Gabriel, señaló que la emisión especial podría convertirse en una pieza para coleccionistas. Además, recordó que cada presentación del cantante tenía elementos distintos debido a sus improvisaciones y cambios, características que hacían únicos sus conciertos.

¿Cuándo será el sorteo dedicado a Juan Gabriel?

El homenaje forma parte del Sorteo Superior No. 2896, que se realizará el próximo 28 de agosto de 2026. El concurso tendrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos en premios.

La Lotería Nacional informó que fueron emitidos 2.4 millones de cachitos con la imagen del cantante, los cuales estarán disponibles en diferentes puntos de venta del país para quienes quieran participar en el sorteo o conservarlos como recuerdo.

La ceremonia del sorteo podrá seguirse mediante una transmisión en vivo en el canal institucional de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional. De esta manera, el nombre y la imagen de Juan Gabriel volverán a aparecer en millones de hogares mexicanos a 10 años de su partida.