Reflexionan sobre la identidad con propuesta escénica regiomontana en el Teatro de La Rendija en Mérida

La compañía regiomontana Gorguz Teatro continúa pisando fuerte en Mérida, Yucatán, con su innovador repertorio de puestas en escena que desdibujan la línea entre audiencia y actores. Una vez que el público cruza el umbral de La Rendija ya no hay marcha atrás, se vuelve parte de la obra, como ocurre con Oasis o no nos estamos moviendo, propuesta escénica interdisciplinaria que empieza desde el mismo instante en que los espectadores están reunidos.

La obra se construye desde la dirección de José Olivares, pero también a partir de las aportaciones y experiencias de las intérpretes Fe Rangel y Pauli Rodríguez, quienes, desde la vulnerabilidad, ponen en escena aquello que les duele y lo que les da miedo, así como los momentos felices, tristes e intensos que han marcado sus vidas en la frontera norte de México.

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En esta propuesta, atravesada por la memoria, la danza, el teatro, el performance y los objetos, las intérpretes comparten con el público lo que para ellas es un oasis, cuyo significado adquiere una nueva dimensión cuando hablan desde el relato personal. Un oasis puede ser un paseo familiar, un termo lleno de agua de sandía, unos tacones de punta, un vestido con lentejuelas, estar con amigas, la radio de un padre o el abrazo de una madre.

Se trata de elementos que tienen una gran carga emotiva, porque remiten a la familia, a un año, una fecha, una anécdota, un momento que les impulsa a avanzar cuando sienten que "ya nada más andan pisando el suelo”. Lo dice de manera contundente Fe Rangel casi al final de la obra, “un oasis es donde me encuentro aquí parada, reafirmándome, donde soy yo misma siempre. Salvándome en un presente, pasado y futuro”.

En ese sentido, la pieza propone un recorrido íntimo, autobiográfico, por las distintas formas en que cada una construye su identidad y encuentra refugio en medio de sus recuerdos, vínculos, afectos e incluso en el mismo espacio en el que se desarrolla la obra. Desde el inicio se le invita al público a escoger un lugar donde estar, moverse las veces que quiera, convivir y bailar, para que junto con las intérpretes se vaya construyendo un oasis de reflexión.

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Estrenada a finales del 2022 y seleccionada dentro de la Convocatoria de Programación Danza UNAM 2026, Oasis o no nos estamos moviendo se presentó en La Rendija durante tres días seguidos, como parte de la programación del 12º Festival de Teatro de La Rendija. Iberoamérica en Escena.

La programación del festival continuará este fin de semana con Sobre Ofelia, una flor, también de la compañía Gorguz Teatro, que reinterpreta la famosa historia de Shakespeare de la mano de la dramaturga Fernanda del Monte. Vuelve la mirada a Ofelia, quien, tras 500 años, tiene voz para hablar de su vida, no desde Dinamarca, sino desde un rancho del norte de México

Además, durante esta semana, del 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre, el fundador y director de Gorguz Teatro, Alberto Ontiveros, imparte el taller Escena, arte contemporáneo y archivo, dirigido a quienes deseen ampliar sus herramientas y enriquecer su práctica teatral a partir de los lenguajes del arte contemporáneo, como son el archivo y la experimentación interdisciplinaria.