¿Son tan calóricos? Descubre cuántas calorías tienen los Charritos, orgullo de Campeche

Hablar de botanas en Campeche es hablar de los Charritos. Ya sea en una reunión familiar, una tarde de fútbol, una fiesta o simplemente para quitar el antojo, esta fritura se ha convertido en uno de los productos más representativos del estado.

Su preparación tradicional, acompañada de queso tipo Daysi, jamón en cubos, cebolla morada curtida y chiles jalapeños, es considerada por muchos campechanos como una auténtica tradición culinaria. Incluso fuera del estado, los Charritos son reconocidos como una botana originaria de Campeche y una de las más emblemáticas de la marca Richaud.

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Pero, además del sabor, muchas personas se preguntan cuántas calorías aporta esta botana. De acuerdo con la información nutrimental del fabricante, una porción aporta aproximadamente 510 calorías, además de 28 gramos de grasa, 59 gramos de carbohidratos y 780 miligramos de sodio.

Aunque la cantidad exacta consumida dependerá del tamaño de la porción y de los ingredientes adicionales con los que se prepare, especialistas en nutrición recomiendan disfrutar este tipo de botanas de forma ocasional, ya que su contenido de grasas, sodio y calorías aumenta considerablemente cuando se acompaña con queso, embutidos y chiles en conserva.

A pesar de ello, los Charritos siguen ocupando un lugar especial en la identidad gastronómica campechana. Para muchos habitantes del estado, no existe reunión completa sin una charola de esta botana preparada al centro de la mesa.

Más que un simple antojo, representan una tradición que ha pasado de generación en generación y que continúa siendo uno de los sabores más característicos de Campeche. Consumidos con moderación y dentro de una alimentación equilibrada, los Charritos siguen demostrando por qué son, para miles de campechanos, la botana que nunca puede faltar.