Transmisión Grito de Independencia 2026 en el Zócalo de la CDMX: sigue a la Presidenta Sheinbaum y a Intocable EN VIVO

La noche de este 15 de septiembre de 2026 se cumple el 216 aniversario de la Independencia de México, y el corazón del país, la Ciudad de México, está listo para albergar las fiestas patrias, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum ofrecerá el segundo grito de su mandato.

La ceremonia del Grito de Independencia está programado para comenzar hoy en punto de las 22:45 horas. Durante el acto conmemorativo, la mandataria tocará la campana de Palacio Nacional y recordará a los héroes nacionales que nos dieron patria.

Después del acto protocolario, la agrupación Intocable ofrecerá un concierto y pondrá a cantar y bailar a los miles de mexicanos congregados en la Plancha del Zócalo de la CDMX.

En Por Esto! te llevaremos la transmisión en vivo y en directo online de todo el Grito de Independencia 2026 y los pormenores alrededor de las fiestas patrias.

El Zócalo de la CDMX será testigo del segundo Grito de Independencia de la Presidenta Sheinbaum. / Foto: Cuarto Oscuro

¿Cómo llegar al Zócalo de la CMDX? Calles cerradas y alternativas

Como es tradición, llegar al Zócalo de la CDMX para dar el Grito con el presidente de México también es un reto, pues el cuadro principal del Centro Histórico es cerrado a la circulación vehicular y solo hay una opción de llegar: caminando. Aunque son varias entradas lo que hace que el arribo a la plancha principal sea más fácil

Ahora bien, si tu objetivo no es llegar al Zócalo pero por alguna razón tienes que circular en la zona centro, te dejamos las alternativas viales que harán que llegues más pronto a tu destino.

Norte: Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel la Católica

Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel la Católica Sur: avenida Circunvalación y calle Bolívar

avenida Circunvalación y calle Bolívar Oriente: República de Perú y avenida Fray Servando Teresa de Mier

República de Perú y avenida Fray Servando Teresa de Mier Poniente: República de Uruguay y avenida Izazaga

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¿Hasta qué hora puedo llegar o salir del Zócalo de la CDMX en Metro?

Si tu plan es llegar al Zócalo de la CDMX y luego retirarte en transporte público al terminar el Grito de Independencia 2026, ¡el Metro de la CDMX es la mejor opción! Y es que el servicio extenderá su horario por ser una fecha especial y serán las Líneas 1, 2 y 3 que operarán hasta la 01:00 horas del miércoles 16.

El miércoles 16 de septiembre toda la red del Metro de la CDMX ofrecerá servicio de Día Festivo, esto es que abrirá sus puertas a las 07:00 y cerrará a las 24:00 horas. Recuerda que por el operativo Cero Pirotecnia no puedes viajar con fuegos artificiales, cohetes y todo lo que contenga pólvora. De lo contrario puedes ser retirado y hasta sancionado, según la ley de la Ciudad de México.