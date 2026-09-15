Choque entre vehículos de lujo en la colonia Centro de Chetumal 

La tarde de este 15 de septiembre, en la colonia Centro en Chetumal se registró un aparatoso accidente automovilístico que dejó cuantiosos daños materiales y una fuerte movilización de autoridades. El percance ocurrió en el cruce de las avenidas San Salvador y Belice, donde dos vehículos de alta gama, un Mercedes Benz blanco y un BMW negro, protagonizaron una colisión que atrajo la atención de vecinos y transeúntes.

De acuerdo con los primeros reportes, el Mercedes Benz, con placas del Estado de México, circulaba con paso preferente sobre la avenida Belice cuando fue impactado en su costado izquierdo por el BMW, cuyo conductor presuntamente no respetó la señal de alto. El golpe fue tan fuerte que ambas unidades quedaron con daños severos en sus carrocerías y estructuras.

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A pesar de lo aparatoso del choque, los cuerpos de auxilio confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque los ocupantes de ambos vehículos sufrieron un gran susto.

Elementos de la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Los cuerpos de auxilio confirmaron que no hubo personas lesionadas. / Por Esto.

El accidente generó congestión vehicular durante varios minutos, mientras las autoridades retiraban las unidades y liberaban la circulación.

Fernando Baeza

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