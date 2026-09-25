Suman más de 18 mil empleos perdidos en Campeche; maquiladoras enfrentan un nuevo escenario de incertidumbre

El sector obrero y campesino manifestó su preocupación por la pérdida de empleos en Campeche, que supera los 18 mil puestos entre 2015 y 2026, derivada del cierre de empresas. Advirtió que la eventual clausura de la maquiladora “Momentec Brand”, ubicada en Tepakán, municipio de Calkiní, agravaría aún más la situación laboral en la zona norte del Estado, donde la población enfrenta mayores condiciones de vulnerabilidad, menor presupuesto y, en consecuencia, menos inversiones en obra pública.

Marco Antonio Sánchez Abnal, secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) en Campeche, señaló que la generación de infraestructura constituye una de las principales vías para reactivar la economía estatal, ya que permite crear fuentes de empleo y generar una derrama económica que beneficia a comercios y prestadores de servicios.

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Expuso que actualmente existe preocupación entre los sectores empresarial y obrero debido a la falta de liquidez, situación que incluso ha provocado el cierre de establecimientos comerciales. Añadió que las cámaras empresariales y el propio Consejo Coordinador Empresarial (CCE) trabajan en la búsqueda de nuevas inversiones para Campeche.

Sánchez Abnal alertó que el panorama podría complicarse aún más en la zona norte, ante el riesgo de que otras maquiladoras suspendan operaciones. Recordó que “Ammar Apparel II” ya cerró en Tenabo y que persiste el rumor sobre un posible cierre de la planta ubicada en Tepakán.

De concretarse este último cierre, las maquiladoras de Dzitbalché y Hecelchakán quedarían prácticamente como las principales fuentes de empleo del sector en esa región.

Advirtió que el cierre de estas empresas podría afectar a entre mil 200 y mil 500 trabajadores, por lo que llamó a evitar una nueva pérdida de empleos y a generar condiciones que permitan conservar las fuentes laborales existentes.

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En contraste, destacó que el proyecto Viviendas del Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa actualmente un “respiro” para el mercado laboral del municipio de Campeche, al mantener ocupados a más de 200 trabajadores y generar una derrama económica semanal que beneficia a distintos sectores.

“En las Viviendas del Bienestar sí hay muchos compañeros trabajando, es la fuente de empleo mayor que hay ahorita en Campeche”, afirmó. Sin embargo, señaló que todavía es necesario acelerar los trabajos para alcanzar las metas proyectadas y mantener la generación de empleos.

Annabel Báez Vázquez, subsecretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que son mínimas las quejas que atienden por presuntos despidos injustificados, principalmente de trabajadores que no cuentan con representación legal particular.

Precisó que, derivado de la Reforma Laboral de 2020, el Poder Judicial es actualmente la instancia facultada para atender los conflictos laborales, por lo que la Subsecretaría ya no concentra la estadística de demandas.

Indicó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo continúa brindando asesoría y asistencia a trabajadores que acuden sin abogado particular. “Un dato específico de demandas no tengo porque ya va directo con el Poder Judicial”, puntualizó.