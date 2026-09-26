Google lanzará satélite con chips de IA al espacio; probará cómputo en órbita con Project Suncatcher

Google prepara el lanzamiento de un satélite experimental equipado con chips de inteligencia artificial, como parte de su Project Suncatcher, una iniciativa que busca evaluar si en el futuro pueden operar centros de cómputo para IA desde el espacio.

La compañía confirmó que la primera prueba en órbita tiene como objetivo analizar el desempeño de sus Tensor Processing Units (TPU) ante las condiciones del vuelo espacial, como vibraciones, radiación y cambios extremos de temperatura.

El lanzamiento está previsto dentro de la misión compartida Transporter-18 de SpaceX, con un prototipo desarrollado en colaboración con Planet.

¿Qué busca Google con Project Suncatcher?

Project Suncatcher explora la posibilidad de colocar infraestructura de aprendizaje automático en órbita terrestre baja y aprovechar la energía solar para alimentar ese cómputo.

Google explica que los satélites en órbita pueden recibir luz solar casi de forma constante, lo que abre la posibilidad de generar más energía para cargas de trabajo de IA.

Noticia Destacada Noticiero hecho por IA obtiene 2.5 millones de visitas en 10 días y cruza una frontera inquietante para el periodismo

La empresa estima que, en determinadas condiciones, podrían captar hasta ocho veces más energía solar que instalaciones terrestres.

La prueba actual no consiste todavía en enviar un centro de datos completo al espacio. Su objetivo es comprobar si el hardware especializado puede funcionar de manera estable fuera de la Tierra.

Satélite probará chips TPU en condiciones espaciales

El prototipo permitirá estudiar cómo reaccionan los chips ante la radiación espacial, uno de los principales retos para los equipos electrónicos fuera de la atmósfera.

Google también evaluará sistemas de refrigeración, ya que en el vacío no existe flujo de aire y el calor debe disiparse mediante otros mecanismos, como tuberías térmicas y radiadores.

La compañía ha realizado pruebas previas con haces de protones y cámaras de vacío térmico, pero reconoce que algunos resultados sólo pueden obtenerse directamente en órbita.

Can our TPUs survive and operate in space? Well, we're going to find out.



Project Suncatcher is hitching a ride aboard @SpaceX's Transporter-18 mission, testing a prototype satellite built in partnership with @planet



One small step for TPUs.... pic.twitter.com/FuZoj7c0Hl — Sundar Pichai (@sundarpichai) September 24, 2026

Google prepara más pruebas para 2027

El plan de largo plazo contempla conectar varios satélites mediante enlaces láser de alta velocidad y distribuir entre ellos cargas de procesamiento de IA.

Google prevé realizar nuevas pruebas en 2027 con dos satélites para estudiar precisamente esa interconexión.

IO