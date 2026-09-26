Marcha por Ayotzinapa avanza del Ángel al Zócalo a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas

Familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa realizan este sábado 26 de septiembre una marcha en la Ciudad de México, al cumplirse 12 años de su desaparición en Iguala, Guerrero.

La movilización comenzó a concentrarse desde primeras horas de la tarde en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, con salida programada a las 16:00 horas rumbo al Zócalo capitalino.

La convocatoria fue confirmada por organizaciones que acompañan a las familias y por medios que dieron seguimiento a la jornada.

A la protesta se sumaron estudiantes, colectivos, organizaciones sociales, sindicatos y defensores de derechos humanos, quienes mantienen la exigencia de conocer el paradero de los jóvenes y esclarecer completamente lo ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

¿Cuál es la ruta de la marcha por Ayotzinapa?

El contingente avanza desde el Ángel de la Independencia por Paseo de la Reforma, para continuar hacia avenida Juárez y posteriormente ingresar al Centro Histórico hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México, donde está previsto un mitin.

Noticia Destacada Blindan Palacio Nacional y Bellas Artes por marcha de los 43 normalistas de Ayotzinapa

De acuerdo con reportes sobre la agenda de movilizaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estima una participación de hasta 6 mil personas, por lo que se prevén afectaciones viales conforme avance el contingente.

Centro Histórico permanece resguardado con vallas

Como medida preventiva, distintos inmuebles y monumentos ubicados en el primer cuadro de la capital fueron protegidos con vallas metálicas, entre ellos Palacio Nacional, Bellas Artes y otros edificios cercanos a la ruta de la protesta.

Las autoridades capitalinas mantienen cortes escalonados a la circulación y ajustes en las vialidades cercanas a Reforma y el Centro Histórico.

Embozados lanzan piedras a elementos de la @SSC_CDMX a minutos de que inicie la marcha por los desaparecidos de #Ayotzinapa12años. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/46dn8nq0hm — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 26, 2026

Familias mantienen exigencia de verdad y justicia

La movilización forma parte de las actividades por el 12 aniversario del caso Ayotzinapa. Un día antes, familiares de los normalistas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir certeza jurídica en los procesos relacionados con la investigación.

Hasta ahora, el caso continúa abierto y las familias insisten en que no existe una explicación definitiva sobre el destino de los 43 estudiantes desaparecidos.

IO