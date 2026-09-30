Naim Darrechi se va de México tras el escándalo con la mamá de Abelito y la demanda en su contra por presunta violencia sexual

El día de ayer, se dio a conocer que el influencer español Naim Darrechi tiene problemas legales serios en nuestro país, luego de confirmarse que la madre de Abelito va a comenzar un proceso en su contra.

De acuerdo con lo que se sabe, el proceso legal es por los hechos que supuestamente sucedieron en la fiesta de cumpleaños de Abelito, los cuales se relaciona con presunta violencia sexual. Tras estas acusaciones, Naim Darrechi decidió salir de nuestro país y el influencer lo anunció en sus redes sociales.

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¿Qué ha dicho la madre de Abelito?

Por su parte Cristina Romero Álvarez, madre de Abelito, compartió que el día de ayer 29 de septiembre, que va a comenzar un proceso legal por presuntos tocamientos y roces corporales, los cuales se hicieron sin su consentimiento.

Cabe mencionar que en el documento no se mencionan los nombres de los presuntos responsables, si se hacen los señalamientos pertinentes, como N.A.D., la cuales corresponden al Naim Darrechi.

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También aparecen las iniciales de A.F.R., las cuales harían referencia a Agustín Fernández, y L.E.G.G., las cuales se referirían al influencer ‘Suavecito’.

Naim Darrechi confirma que se va de México

A unas horas de que se diera a conocer este comunicado de la mamá de Abelito, el influencer español no dudó en realizar una transmisión mostrando que se encontraba en el aeropuerto, aunque afirmó su viaje ya estaba en la agenda.

"Yo escuché demanda e hice mis maletas... no se crean, ya teníamos programado una vuelta al mundo, de hecho, teníamos un vuelo programado desde el 14"

Reveló que él ofreció disculpas a la mamá de Abelito y que las había aceptado.

"No es tan grave lo que pasó, le hubiera bailado a otra persona, nadie estaría diciendo absolutamente nada. La señora quería, se le vio en la cara cómo quería, estaba a gusto, luego me disculpé con ella"

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