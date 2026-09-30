Campeche seguirá entre calor y tormentas eléctricas; prevén lluvias intensas

La formación de una vaguada y el paso de la Tormenta Tropical 42 mantienen la alerta por tormentas eléctricas durante las tardes y noches en Campeche y el resto de la Península de Yucatán, donde prevalecerán las altas temperaturas por las mañanas. Se pronostican lluvias dispersas de fuertes a intensas, acompañadas de actividad eléctrica y posibles turbonadas en los tres estados de la región.

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La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) exhortó a la población a extremar precauciones ante el riesgo de encharcamientos, inundaciones urbanas y rachas fuertes de viento. En Campeche se esperan temperaturas calurosas, cielo medio nublado a nublado y precipitaciones fuertes a muy fuertes, algunas puntualmente intensas.

Las condiciones obedecen a la interacción de canales de baja presión sobre el Golfo de México y el oriente del país, una vaguada en niveles medios y altos sobre el Golfo y la Península, además del ingreso de humedad del Mar Caribe.

Ayer, Campeche, Seybaplaya, Champotón, Escárcega y Candelaria alcanzaron 38 grados, con sensación térmica de 40.

Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché llegaron a 37; Carmen, a 36; y Hopelchén y Calakmul, a 35 grados.

Las condiciones inestables continuarán el resto de la semana por otra onda tropical y la posible formación de un nuevo Giro Centroamericano.