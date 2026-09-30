Congreso de Yucatán otorgará el Reconocimiento Efraín Calderón Lara a cinco personas y agrupaciones

La Comisión de Postulación del Reconocimiento Efraín Calderón Lara del Congreso del Estado aprobó por unanimidad otorgar esta distinción a cinco personas y agrupaciones que han contribuido al desarrollo de Yucatán desde los ámbitos académico, deportivo, cultural, social y de innovación y emprendimiento.

Durante la sesión, los integrantes de la Comisión revisaron las candidaturas y sus respectivas síntesis curriculares, para posteriormente aprobar la propuesta presentada por el diputado de Morena, Samuel de Jesús Lizama Gasca.

El dictamen contempla reconocer a Fernando Ricardo Castillo Contreras, por mérito académico; Sion Radamantys Galaviz Medina, en el ámbito deportivo; el Grupo Folklórico Ecos del Mayab, por su trayectoria cultural; Santos Manuel Tuz Romero, por su labor social; y Joshua Alejandro Cepeda Rincón, en innovación y emprendimiento.

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La distinción busca reconocer trayectorias y aportaciones que, desde diferentes sectores, han contribuido al desarrollo de la entidad y a la generación de bienestar, además de destacar a quienes han puesto en alto el nombre de Yucatán mediante su trabajo.

Durante la discusión, los integrantes de la comisión destacaron la importancia de reconocer las aportaciones de las juventudes, al señalar que no solamente representan el futuro de Yucatán, sino que forman parte activa del presente de la entidad.

Consideraron que este tipo de distinciones permiten visibilizar el trabajo que realizan jóvenes desde diferentes sectores y sus contribuciones al desarrollo de la sociedad yucateca.

La aprobación del dictamen se realizó de manera unánime por las y los integrantes de la Comisión de Postulación, luego del análisis de las propuestas y los perfiles de las personas y agrupaciones candidatas

La presidenta de la Comisión, Clara Paola Rosales Montiel, instruyó a la Secretaría General del Congreso dar el trámite correspondiente al dictamen aprobado.

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La entrega de los reconocimientos se llevará a cabo durante una sesión solemne del Congreso del Estado, cuya fecha deberá ser determinada posteriormente por el Pleno.

Iniciativas a favor del VIH

A su turno, las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Seguridad Pública, y de Salud y Seguridad Social aprobaron por unanimidad dos proyectos de dictamen orientados a fortalecer las políticas públicas a favor de las personas que viven con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como a combatir la discriminación y actualizar el marco jurídico en materia de derechos humanos.

El primer dictamen aprobado por unanimidad contempla modificaciones a la Ley para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y Otras Infecciones de Transmisión Sexual, así como a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambas del estado de Yucatán, con el propósito de reforzar las acciones institucionales en materia de igualdad, atención y protección de derechos, incluyendo el combate a la discriminación por motivos de diversidad sexual.

Por otra parte, los integrantes de las Comisiones Unidas también aprobaron el dictamen para reformar el Código Penal del Estado de Yucatán, mediante el cual se plantea derogar la figura de peligro de contagio y abordar las conductas que ocasionen un daño mediante las disposiciones correspondientes al delito de lesiones, sin eliminar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de una transmisión dolosa.

La diputada Clara Paola Rosales Montiel, de morena, destacó que estas reformas son resultado del trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas y la sociedad civil, particularmente de organizaciones y colectivos que durante años han impulsado el reconocimiento de los derechos de las personas que viven con VIH.

La legisladora manifestó que la modificación al Código Penal busca dejar atrás conceptos que generan estigmatización, manteniendo las sanciones correspondientes cuando exista una conducta dolosa que cause daño a otra persona.