Centro Cultural Escénico costará alrededor de 290 mdp; obra inicia esta semana

Una inversión de alrededor 290 millones de pesos contempla la construcción del Centro Cultural Escénico, cuyos trabajos iniciales comenzarán esta semana con la preparación del terreno, informó Bernhard Rehn, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop).

El funcionario explicó que la primera etapa contempla la limpieza del predio, la rectificación de medidas y los trazos correspondientes. También se colocará el tapiado del área y un elemento informativo sobre el proyecto.

En cuanto al proceso de contratación, Rehn señaló que esta semana se firmó el contrato con el consorcio que obtuvo la adjudicación de los trabajos, integrado por tres empresas: dos con sede en Campeche y una en la Ciudad de México.

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Explicó que la participación conjunta de las compañías fue permitida debido a los requisitos de capital contable establecidos para una obra de esta magnitud. Las bases de la licitación contemplaron que varias empresas pudieran presentar una propuesta conjunta para cumplir con las condiciones financieras establecidas en la convocatoria.

Tras concluir las labores preliminares, iniciará la etapa de cimentación del inmueble, con una duración estimada de 45 días. Posteriormente comenzará el levantamiento de la estructura, conforme al calendario establecido para la obra.

Rehn señaló que el plazo de ejecución es ajustado, por lo que será necesario habilitar varios frentes de trabajo para desarrollar de manera simultánea los distintos componentes del recinto, entre ellos el foro, las escalinatas y la torre correspondiente a la mecá- nica arquitectural. El Centro Cultural Escénico tiene como fecha prevista de conclusión fi nales de julio de 2027.

Respecto a las posibles afectaciones a la vialidad, el titular de Sedumop explicó que el terreno cuenta con un polígono defi nido, por lo que se colocará un cerco para delimitar la zona de construcción y reducir la distracción visual hacia el interior del predio durante el desarrollo de los trabajos.