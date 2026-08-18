Anillan flamencos en la Reserva de Ría Lagartos para proteger a la especie en Yucatán

Con el propósito de fortalecer el monitoreo y conservación de una de las especies más emblemáticas de la península, autoridades ambientales y representantes municipales participaron en la campaña de anillamiento 2026 del flamenco rosado del Caribe, realizada en la Reserva Federal de la Biosfera de Ría Lagartos.

Las autoridades municipales destacaron la importancia de esta actividad, que permite conocer y dar seguimiento a estas poblaciones, además de generar información fundamental para la protección de su hábitat dentro de esta área natural protegida.

También agradecieron a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) por la invitación y reconocieron el trabajo de especialistas, técnicos y personal que participó en las labores de conservación de esta especie, considerada un símbolo de la riqueza natural de Yucatán.

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El anillamiento constituye una herramienta científica que permite identificar individualmente a las aves y obtener información sobre sus desplazamientos, supervivencia y comportamiento, contribuyendo a mejorar las estrategias de conservación del flamenco rosado.

Hasta el momento, la Conanp no ha informado oficialmente la cifra de ejemplares verificados durante la campaña de 2026 en Ría Lagartos. Como referencia, en 2025 fueron 476 polluelos en esta reserva y 70 en Ría Celestún, para un total de 546 ejemplares.

Ese mismo año, Ría Lagartos registró, además, un máximo histórico de más de 14 mil nidos de flamenco, reflejo de la importancia de este ecosistema para la reproducción de la especie.

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Las autoridades ambientales actualizarán las cifras correspondientes a la campaña de este año una vez concluidos los trabajos de monitoreo y manejo.

Con estas acciones, Río Lagartos refrenda su compromiso con la conservación de su patrimonio natural y con la protección de especies que le dan identidad y riqueza.

Durante la jornada de trabajo estuvo presente Cristóbal Cáceres y su equipo de biólogos, así como las autoridades federales.