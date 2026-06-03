iPhone 18 Pro Max: la “superestrella” de Apple que llegaría más caro a México; ¿cuándo y por qué?

Como cada año, específicamente en septiembre, llega una de las fechas más esperadas para los amantes del universo Apple: la presentación del nuevo iPhone. La llegada del sucesor de la edición anterior del teléfono inteligente de la empresa fundada por Steve Jobs es algo así como el “año nuevo” de los fieles seguidores que no dudan en gastar cientos y hasta miles de dólares.

Y precisamente la llegada del iPhone 18 Pro Max a México ya genera especulación por el precio, pues expertos analistas en la materia creen que el producto estrella de Apple vendría con un considerable aumento, pero también cargado de novedades tecnológicas que sacudan al mercado y a sus competidores.

¿Cuál sería el precio del iPhone 18 Max Pro en México y cuándo llegaría?

MacRumors y Fide Focus Digital, dos sitios especializados en revelar secretos y filtraciones de Apple, aseguran que el iPhone 18 Pro Max llegaría en septiembre de 2026, cargado con la más avanzada tecnología, tanto en procesador como en el soporte para el uso de la inteligencia artificial, pero también con un precio de al menos 1,469 euros, unos 30 mil pesos mexicanos en la versión de introducción, alcanzando hasta los 50 mil en su versión top.

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¿Përo qué lo hace tan caro? No es tan difícil llegar a la respuesta, pues el aumento de los costos de producción y la disponibilidad de chips inteligentes hacen encarecer todo el proceso. Recordemos que Apple implementaría chips de 2 nanómetros, la tecnología más avanzada hasta hoy, para sus procesadores y componentes fotográficos adaptables a la inteligencia artificial.

Lo que sí es seguro es que Apple echará la casa por la ventana por seguir ofreciendo un producto premium en calidad, que aunque muchas veces es criticada por no cambiar tanto, sí logra satisfacer las necesidades de sus fieles seguidores.

Ya veremos si la llegada de la nueva generación del iPhone 18 (pro, pro max, Ford y Air 2) logra conectar e impactar al mundo

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