Precio iPhone 18: ¿Cuánto costará el smartphone estrella de Apple y cuál es la buena noticia?

Aún faltan algunos meses para la presentación del iPhone 18 pro y pro max, y otro semestre para los iPhone 18 estándar, si se cumplen las predicciones de que Apple podría separar la llegada de sus smartphone estrella. Esto obedecería al abastecimiento. Factor que igualmente impactaría en los precios de estos codiciados aparatos tecnológicos, que año con año esperan en todo el mundo. Sin embargo el costo de los nuevos miembros de la familia podrían incluso dar una inesperada sorpresa para sus fieles amantes.

Y es que sabemos que Apple no acostumbra a revelar sus precios hasta el día de la presentación, sin embargo especialista y analistas de la marca como Jeff Pu, lanzan ideas, que seguramente pueden estar muy cerca de la realidad. Si bien los modelos estándar del iPhone 18 mantendrían el precio base del 17, los iPhone 18 pro y pro max sí podrían dar un giro inesperado por lo que tendrás que pagar por ellos.

Dependerá también de la capacidad de memoria de almacenamiento lo que impacte en los precios. / Foto: Apple

Obedeciendo a los cálculos de los expertos podríamos decir que el iPhone 18 pro empezaría en unos 1,099 dólares (18,800 pesos al cambio de hoy); mientras que el iPhone 18 pro max arrancaría en los 1,199 dólares, ($20,600 pesos aproximadamente). Es cierto que en cuanto van aumentando de memoria, los precios también se elevan. Hay que recordar que para los modelos pro, el mínimo de almacenamiento inicia desde los 256gb y van hasta los 2TB.

Si las filtraciones que acompañan año con año el lanzamiento del iPhone se cumplen, sería en septiembre cuando conozcamos los nuevos modelos pro y sus costos, y para la próxima primavera el resto. Lo que sí te podemos aconsejar, bajo nuestra experiencia, es que vayas ahorrando y limpiando tu viejo iPhone por si lo quieres dar como parte del pago del nuevo iPhone.

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