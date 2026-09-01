iPhone 18: ¿Quién es John Ternus, nuevo CEO de Apple que reemplaza a Tim Cook

La historia de Apple entra en una nueva etapa este 1 de septiembre de 2026. Después de años bajo el liderazgo de Tim Cook, la compañía coloca al frente a John Ternus, un ingeniero que construyó gran parte de su trayectoria dentro del área de hardware y que ahora tendrá la responsabilidad de dirigir a uno de los gigantes tecnológicos más importantes del mundo.

Con 51 años, Ternus llega al máximo puesto ejecutivo de Apple en un momento marcado por una fuerte competencia en el sector tecnológico. Las compañías de Corea del Sur y China han avanzado en áreas como la fotografía, el video y la inteligencia artificial, por lo que el nuevo CEO tendrá que mantener la posición de la empresa en un mercado cada vez más disputado.

¿Quién es John Ternus?

Antes de convertirse en la cabeza de Apple, Ternus desarrolló una carrera enfocada en la ingeniería y el diseño de productos tecnológicos. Es egresado de Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania, donde terminó sus estudios en 1997.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron relacionados con empresas como Bain & Company y Virtual Research Systems. En esos trabajos adquirió experiencia vinculada con la ingeniería y el desarrollo de dispositivos físicos, conocimientos que posteriormente serían fundamentales para su carrera en Cupertino.

John Ternus y sus primeros años en Apple

La relación de John Ternus con Apple comenzó en 2001, cuando tenía 26 años. Su incorporación ocurrió dentro del equipo encargado del desarrollo de hardware, donde participó en los trabajos relacionados con la primera generación del iPod junto a Jonathan Ive.

A partir de entonces, su participación dentro de la compañía aumentó y terminó involucrado en la ingeniería de algunos de los productos más importantes de Apple, entre ellos el iPhone, iPad y AirPods.

Su experiencia con el hardware le permitió avanzar dentro de la estructura de la empresa hasta convertirse en uno de los principales perfiles técnicos de Apple, antes de asumir el puesto de CEO.

Su papel en los procesadores de Apple

Uno de los puntos destacados de la trayectoria de Ternus está relacionado con la transición de Apple para reducir su dependencia de los procesadores Intel. En ese proceso participó en el desarrollo de la familia de chips M, utilizada en distintos equipos de la compañía.

Los procesadores permitieron a Apple apostar por equipos con una mayor eficiencia energética sin sacrificar el rendimiento. Esta tecnología llegó a productos como las MacBook Air, iMac y Mac Mini, consolidando una estrategia propia para el hardware de la empresa.

¿Qué retos enfrentará John Ternus como CEO?

El nuevo responsable de Apple llega al puesto con una amplia experiencia dentro de la compañía, pero también con varios desafíos por delante. Uno de los primeros será encabezar la presentación del iPhone 18, uno de los productos centrales de la estrategia de la empresa.

Además, Ternus deberá mantener la posición de Apple frente a rivales que han ganado terreno en áreas como fotografía, video e inteligencia artificial. El crecimiento de fabricantes asiáticos representa uno de los principales retos para la compañía.

Con su llegada, John Ternus se convierte en el tercer CEO de Apple en las últimas tres décadas. Su perfil técnico marca una diferencia respecto a otros liderazgos y abre una nueva etapa para la firma, que ahora buscará conservar su liderazgo mientras enfrenta una industria tecnológica cada vez más competitiva.