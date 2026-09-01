Embajador Ronald Johnson reconoce a México por abatimiento de “El R5”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente este 1 de septiembre de 2026 el trabajo de las fuerzas de seguridad mexicanas tras el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5”. Por medio de sus redes sociales, el jefe diplomático habló sobre este logró de las fuerzas mexicanas.

El jefe señaló que el presunto líder del Cártel de Los Reyes era buscado para su extradición a Estados Unidos, con una recompensa de 3 millones de dólares por información que llevará a su detención. Aunado a esto, señaló que el logro de México demuestra lo que la presión sobre organizaciones criminales y terroristas puede lograr.

Another wanted cartel leader can no longer threaten our communities. “R5” was wanted for extradition to the United States, with a $3 million @StateDept reward for information leading to his arrest. The operation by Mexican authorities demonstrates what sustained pressure on… https://t.co/LiwRMvgGBS — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 2, 2026

El funcionario destacó la firmeza de las autoridades federales para enfrentar a las estructuras del crimen organizado y reafirmó la disposición de la administración estadounidense para mantener una cooperación estrecha con el gobierno mexicano en materia de seguridad.

¿Cómo fue el abatimiento de “El R5”?

El operativo se registró la noche del domingo 30 de agosto en el municipio de Tocumbo, Michoacán, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional repelieron un ataque armado que resultó en la caída del presunto líder del Cártel de Los Reyes.

Noticia Destacada Muere “El R-5”, líder del Cártel de Los Reyes, durante operativo en Michoacán

"El R5", quien contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos, era catalogado como uno de los principales generadores de violencia y extorsión en la región de Tierra Caliente.

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