Ni apertura variable, ni MagSafe y regresa al Touch ID; ¿es el iPhone Duo un celular de alta gama?

Apple presentó en este 2026 por fin su celular plegable, sí siete años después que Samsung lo hiciera, y lo lanzó con bombo y platillo, como si se tratara del invento del siglo, generando diferentes reacciones. Sin embargo para los fans de la manzana, el nuevo iPhone Duo es lo mejor que han visto en este tipo de celulares inteligentes.

Es cierto que salir años después de la competencia le ayudó a Apple para perfeccionar lo que otras marcas no vieron en su momento, sin embargo tampoco es el smartphone más Pro de la marca de Cupertino, California, pues para ser una realidad el iPhone Duo tuvo que dejar fuera muchas de las innovaciones que sí incluye sus iPhone Pro, y regresar a una tecnología que hace 10 años no utilizaba.

¿Es entonces el iPhone Duo un teléfono de alta gama? En Por Esto! Te decimos todo lo que dejó atrás y tuvo que sacrificar, lo que sí incluye, y si el precio en verdad es acorde a lo que tendremos en la mano el próximo otoño en que llega a las tiendas físicas.

¿Qué dejó fue el iPhone Duo para lanzar la primera edición plegable de Apple? Lista completa

No hay botón de acción

No es compatible con carteras MagSafe

Es más pesado que el iPhone 18 Pro y que el 18 Pro Max

Porta una cámara frontal Center Stage de 12 MP en lugar de 18 MP

No hay cámara teleobjetivo, solo zoom x2 por recorte digital

No incluye la apertura variable en la cámara principal, como el 18 Pro y Pro Max

Estabilizador de imagen de una generación anterior

Sin flash adaptativo

No toma fotos ni videos espaciales

Sin seguimiento de enfoque inteligente en la cámara frontal

No hay cuatro micrófonos de calidad de estudio

La pantalla interior tiene menor densidad de píxeles , 430 PPP frente a los 460 de la exterior

, 430 PPP frente a los 460 de la exterior Sin sensores TrueDepth, por lo que tampoco hay Face ID

Sin LiDAR trasero

No soporta la carga de voltaje ajustable USB-PD, así que la carga rápida es algo más lenta

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¿Volvemos al Touch ID?

Por si fuera poco, y aún dejando otros elementos que sí tienen los nuevos iPhone 18 Pro, el iPhone Duo regresa a una tecnología de hace 10 años, el Touch ID. Es cierto que este sistema fue muy eficaz y que en momentos los usuarios aún se quejan de que Apple no lo incluya ni en la pantalla. Pero para ser 2026 esta tecnología ya debería ser obsoleta para Apple.

¿Que sí tiene el iPhone Duo que nadie más tiene?

Lo único que sí puede presumir el nuevo “juguete” de Apple es que, hasta ahora, es el único que cuenta con dos cámaras de 48 megapixeles y que gracias a la pantalla frontal podrás tomar selfies y grabar videos para tus redes sociales en una calidad superior al de cualquiera de la competencia, sin necesidad de una frontal.

Si crees que ese valor agregado es suficiente para pagar desde los $47,999 en su versión de 256GB, y hasta $77,999 pesos por el de 2TB de memoria, es momento de tomar decisiones. Al final los materiales del nuevo iPhone Duo, claro que son de un celular de alta gama, las pantallas si bien no son lo mejor de Apple sí superan a la competencia, y el chasis de titanio lo hace muy resistente... pero sin todo el avance tecnológico en su interior que Apple presume queda en la delgada línea para decir si es o no un alta gama. ¡La última decición es tuya!