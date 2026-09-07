Apple Event 2026: Sigue EN VIVO la presentación del iPhone 18 Pro Max

Apple está a punto de presentar sus novedades más esperadas del año. El Apple Event 2026 se realizará este miércoles 9 de septiembre y tendrá como protagonista a la nueva generación del iPhone, además de otros dispositivos que podrían llegar durante la presentación.

Bajo el lema “Surprise and shine”, la compañía prepara un evento que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la marca y especialistas de la industria. Apple confirmó que la transmisión comenzará a las 10:00 a. m., hora del Pacífico, desde Estados Unidos.

¿A qué hora será el Apple Event 2026 en México?

El horario dependerá de la zona del país. Para la Ciudad de México y la mayor parte del centro de México, la presentación comenzará a las 11:00 a. m.

Sin embargo, los estados de la península de Yucatán tienen horarios diferentes. Estos son los horarios para seguir el evento:

Ciudad de México: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Campeche: 11:00 p. m.

11:00 p. m. Mérida, Yucatán: 11:00 p. m.

11:00 p. m. Quintana Roo: 12:00 p. m.

Campeche y Mérida se encuentran en la zona UTC-6 y no tienen cambios de horario durante 2026.

En el caso de Quintana Roo, el estado utiliza UTC-5 durante todo el año, por lo que la transmisión comenzará una hora después que en Campeche y Yucatán.

EN VIVO el Apple Event 2026

La presentación podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Apple. La compañía confirmó que el evento estará disponible en Apple.com, Apple TV y YouTube Live.

También podrá seguirse mediante la aplicación Apple TV en los dispositivos compatibles y a través del canal oficial de Apple en YouTube.

¿Qué productos podría presentar Apple?

Uno de los anuncios más esperados es la nueva familia iPhone 18, en particular los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

También se ha especulado con la posible presentación de un iPhone Ultra, que marcaría la llegada del primer teléfono plegable de Apple. Los reportes apuntan a un formato tipo libro y a importantes novedades en su sistema fotográfico.

Además, podrían aparecer durante el evento los nuevos Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4, dispositivos que, de acuerdo con los reportes previos, mantendrían una estética similar a sus generaciones anteriores, pero incorporarían mejoras de rendimiento.

Apple Event 2026: una presentación con grandes expectativas

El evento también representa un momento importante para Apple, ya que se produce después del cambio en la dirección ejecutiva de la compañía. La expectativa ha aumentado en los últimos días debido a las publicaciones y movimientos de las cuentas oficiales de Apple en redes sociales.

La presentación se realizará el miércoles 9 de septiembre y podrá seguirse en vivo desde México en los horarios correspondientes a cada región.