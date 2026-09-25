La Casa de los Famosos México: Eduin Caz defiende a Ese Pérez y explota contra Mariana Ochoa

Durante esta cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, uno de los integrantes que ha dado mucho de qué hablar es Ese Pérez, quien ha sido muy apoyado por algunos artistas.

Uno de ellos, es su fiel amigo, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien sorprendió al público al entrar en una polémica en donde se involucra a Mariana Ochoa, por lo que el cantante fue tajante en sus palabras.

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Eduin Caz sale en defensa de Ese Pérez

Muy fiel a su estilo, el cantante aseguró que está dispuesto a apoyar al creador de contenido con tal de que llegue a la final del polémico reality, pero eso no fue todo, también aseguró que Mariana Ochoa es chismosa y mustia. Finalmente, presumió que tiene los recursos para poder apoyar a su amigo.

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Todo comenzó cuando Mariana Ochoa cuestionó la permanencia de Ese Pérez en el reality y mencionó que cuenta con el apoyo de una persona con grandes recursos económicos. Esto llegó hasta el cantante, quien aseguró que el influencer no necesita padrino para ganar.

“Ya sabemos que es IA, pero ya que anda circulando la imagen, nosotros dejamos videito y dice lo contrario”

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