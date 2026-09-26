Hoteles en Tulum bajan tarifas hasta 80% por temporada baja: habitaciones caen de 5 mil a 800 pesos

Los centros de hospedaje de la zona costera redujeron sus tarifas hasta en un 80 por ciento durante septiembre, con habitaciones que anteriormente alcanzaban los 5 mil pesos por noche y ahora se ofrecen entre 800 y mil pesos, debido a la baja demanda turística que enfrenta el destino durante la temporada baja.

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La disminución de precios forma parte de las estrategias implementadas por establecimientos para atraer visitantes locales, nacionales y extranjeros y mantener la ocupación durante uno de los periodos de menor actividad para el sector.

Representantes del sector señalaron que septiembre representa el periodo con menor actividad registrado desde hace años, aunque mantienen promociones y tarifas accesibles para sostener el flujo de huéspedes.

“Tratamos de ser bastante resilientes; sin embargo, hay cosas que no podemos evitar, como la temporada baja que estamos atravesando. Confiamos en el buen servicio y en precios accesibles para tener clientes locales y turismo nacional y extranjero”, indicaron.

Empleados de diferentes centros de hospedaje explicaron que la oferta está dirigida tanto al mercado nacional como internacional, además de huéspedes vinculados con apoyos privados.

Precisaron que, debido a las políticas de las compañías, no pueden proporcionar sus porcentajes de ocupación. Reconocieron que septiembre ha sido el mes con menor actividad desde el inicio de operaciones del hotel.

La expectativa del sector es que la demanda comience a recuperarse a partir de noviembre y registre mayor dinamismo durante diciembre, enero y febrero.

La presión sobre las tarifas también se observa en otros establecimientos de la franja costera.

Juan Ramos, trabajador de un hotel, indicó que algunas habitaciones que en otros periodos llegaron a comercializarse hasta en 5 mil pesos actualmente se ofrecen entre 800 y mil pesos, dependiendo de las condiciones, así como del comportamiento de la demanda.

Explicó que el ajuste busca generar ocupación ante la disminución del movimiento turístico durante septiembre, periodo en el que los negocios recurren a precios más bajos para conservar el flujo de clientes.

JGH