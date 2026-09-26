Muelle de Arcos celebra 85 años como símbolo histórico de Progreso

Con una ceremonia realizada ayer en la Terminal Intermedia de Progreso, autoridades portuarias conmemoraron los 85 años del Muelle de Arcos, una de las estructuras más representativas de la historia marítima y comercial del municipio.

Durante el acto se reconoció la trayectoria de trabajadores que han prestado servicio durante varios años en el sistema portuario, así como a familiares de personas que participaron en la construcción de esta emblemática infraestructura, cuyo origen se remonta a 1941.

Como parte de las actividades conmemorativas, fue inaugurada la exposición Historia del Muelle: pasado, presente y futuro, muestra que permanecerá abierta hoy para que habitantes y visitantes conozcan documentos, referencias y parte de la evolución de esta obra durante la caminata sobre el muelle.

El Muelle de Arcos comenzó a formar parte de la historia moderna de Progreso en 1941, cuando su construcción representó un importante avance para las actividades marítimas de Yucatán, al facilitar el acceso de embarcaciones de mayor calado y fortalecer la actividad comercial del estado con otros puntos del país y del extranjero.

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Con el paso de las décadas, el puerto experimentó diversas ampliaciones y transformaciones para responder al crecimiento del movimiento de mercancías y de las operaciones marítimas. En ese proceso, el antiguo Muelle de Arcos quedó como uno de los principales referentes de la evolución portuaria de Progreso.

En torno a su origen también permaneció durante años la versión de que la estructura había sido entregada por Holanda a México. Sin embargo, documentos e investigaciones históricas han establecido que se trató de un proyecto desarrollado durante el gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, dentro de la estrategia de modernización de la infraestructura portuaria nacional.

Aunque con el paso del tiempo su función original se modificó debido a la ampliación y modernización de las instalaciones, el Muelle de Arcos continúa formando parte del paisaje y de la identidad de Progreso.

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La infraestructura se encuentra además vinculada con el desarrollo del sistema portuario que permitió que Progreso alcanzara una longitud total de 8 mil 018.98 metros, extensión que en julio del 2023 le valió el reconocimiento de Guinness World Records como el muelle más largo del mundo.

A 85 años de su construcción, el Muelle de Arcos permanece como testigo de las transformaciones que ha experimentado Progreso y como parte de la memoria histórica de un puerto cuya actividad marítima ha sido fundamental para el desarrollo económico de Yucatán.