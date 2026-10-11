Pascal es el quinto eliminado de La Granja VIP

Pascal Nadaud se convirtió en el quinto eliminado de La Granja VIP 2026.

El atleta y participante del reality show de TV Azteca tuvo que abandonar la competencia en la gala de este domingo 11 de octubre de 2026.

A pesar de las estrategias y movimientos que se vivieron a lo largo de la semana en la tabla de nominados, los votos del público no le favorecieron para continuar en el programa, salvándose su compañera Mónica Escobedo en la última instancia, quien había protagonizado otras polémicas.

❌ Pascal Nadaud es el quinto ELIMINADO de la segunda temporada de La Granja VIP. Sin pena, ni gloria. Lo único que hizo fue estar en el amorío con Fernando Lozada, ADIÓS😭 #LaGranjaGala https://t.co/lGS7OJQd0k — nacho con O (@NachoConO) October 12, 2026

Julio Camejo, Pimpinela, Kevyn y Rafa Mercadante fueron los otros salvados de la noche en el realitu show.