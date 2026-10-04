Eleazar Gómez se une a la segunda temporada de ‘La Granja VIP’.

El actor y cantante mexicano Eleazar Gómez se unió oficialmente a la segunda temporada de ‘La Granja VIP’ durante este domingo 4 de octubre de 2026, causando gran sorpresa entre los participantes y parte del público durante la gala de eliminación del reality show producido por TV Azteca.

Gómez no es ajeno al formato de competencia, ya que formó parte de la primera edición del proyecto en 2025. En aquella entrega inicial, el intérprete logró avanzar hasta las instancias finales y obtuvo el segundo lugar del certamen; sin embargo, en este caso el actor no se unirá como participante.

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¿Cómo será la nueva participación de Eleazar Gómez en ‘La Granja VIP’?

Eleazar Gómez apareció durante la gala de eliminación de este domingo 4 de octubre de 2026, el actor y antiguo participante de ‘La Granja VIP’ se integrará a la nueva temporada del show como panelista, el actor ya no será granjero ahora tendrá nuevas tareas dentro del programa.

Las nuevas funciones del cantante dentro de la temporada consisten en evaluar, desde fuera, las alianzas y los conflictos de los concursantes que compiten para ganar la final del reality show. Eleazar Gómez apareció con un traje verde a la cuarta gala de eliminación de la segunda temporada.

Desde su nueva posición, Gómez comentará el comportamiento de los líderes de cada semana del show, además de la repartición de tareas y los votos que realice el público. Este nuevo rol dentro de la producción se encuentra reservado para aquellos que ya conocen las dinámicas internas del programa.

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