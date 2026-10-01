La Granja VIP: Ellos son los 8 nominados de la semana que buscan salvarse

La noche de ayer, miércoles 30 de septiembre, se llevó a cabo la Gala de Nominación en La Granja VIP, un momento lleno de muchas tensiones y mucha polémica. Sin embargo, lo que pocos sabían, es que en esta ocasión fueron 8 participantes los que están en riesgo de quedar fuera del reality.

Esta segunda temporada ha tenido muchas sorpresas para los fans y para los llamados granjeros, pues tras la dinámica en donde tuvieron que estar en parejas, pasaron muchas cosas, unos se pelearon, otros mejoraron su relación y otros se hicieron amigos.

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¿Quiénes son los 8 nominados de la semana en La Granja VIP?

En esta ocasión la tabla de nominación quedó formada por parejas muy fuertes, pues se encuentran Bebeshita, Julio Camejo, Kenny, Fernando Lozada, Azalia, Natalia Alcocer, Kunno y Mane.

Uno de los momentos más polémicos de la noche, fue el que protagonizaron Azalia y Pablo Montero, quienes desde las diferencias que tuvieron no pueden convivir juntos, lo que ha puesto las cosas muy intensas en el reality.

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Pero eso no es todo, ya que Natalia Alcocer fue señalada de recibir información del exterior, hecho que señaló Fernando Lozada, por lo que Adal Ramones fue tajante al mencionar que en caso de que se vuelva a repetir, cualquiera de los granjeros podría tener consecuencias.

Esta noche en La Granja VIP, los nominados van a buscar salvarse, por lo que cada vez se pone más intensa la competencia, pues nadie quiere ser eliminado.

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