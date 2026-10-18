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La Granja VIP: Pablo Montero y Natalia ya son novios

La química entre ambos ha avanzado rápidamente en los últimos días, llevando la conversación formalizar un noviazgo.

Por Redacción Por Esto!

18 de oct de 2026

1 min

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La Granja VIP: Pablo Montero le pide a Natalia que sea su novia
La Granja VIP: Pablo Montero le pide a Natalia que sea su novia

Pablo Montero y Natalia Alcocer han desatado intensos rumores de romance dentro del reality show La Granja VIP.

Aunque inicialmente Natalia le puso límites al cantante tras recibir un beso robado, la química entre ambos ha avanzado rápidamente en los últimos días, llevando la conversación formalizar un noviazgo.

Fue durante la emisión de este domingo cuando el cantante le pidió a la influencer que fuera su pareja.

Este acercamiento ha generado gran controversia debido a que, antes de ingresar al reality, Natalia mantenía una relación sentimental con Michael Cohn, el padre de su hija menor, quien se ha mantenido al tanto de lo que ocurre dentro del show.

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