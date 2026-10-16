Esta fue la sanción a Pimpinela y Adal Ramones reacciona a acusaciones de fraude en La Granja VIP

Mario González Lozano, mejor conocido como Pimpinela Escarlata se encuentra en el centro de la polémica por sus acciones en ‘La Granja VIP’, todo por sus declaraciones.

Muchos fans han mencionado que sus polémicas declaraciones, estaban dedicadas a Manelyk González, quien estaba en el centro de la conversación entre el equipo de Niurka Marcos.

Noticia Destacada ¿Estaba cantada su victoria? Azalia se salva y los fans señalan momentos extraños

¿Qué sanción va a tener Pimpinela Escarlata?

La producción confirmó desde el día de ayer que, el luchador iba a tener una fuerte sanción por sus palabras, pero no reveló que iba a pasar. Sin embargo, en cuanto arrancó la emisión de este viernes, Pimpinela Escarlata tuvo una charla con Adal Ramones.

“Hiciste un comentario muy desafortunado, estabas platicando con Natalia y con Niurka, Niurka incluso te dijo, ‘no digas eso’… Las discusiones pueden subir de tono, no una vez, muchas veces y en esas muchas veces se dicen cosas sin pensar en las consecuencias”

Noticia Destacada Ferka se enfrenta a Alfredo Adame por defender a Niurka en la gala de La Granja VIP

La sanción para Pimpinela Escarlata, es que se suma a la placa de nominados de la semana en ‘La Granja VIP’, y se va a quedar clavada en ella, hasta el domingo.

“En la Granja todo se vale dentro del juego, pero existen límites que no se pueden cruzar, hay palabras, frases que dichas en un momento de enojo, pueden generar malas interpretaciones… Por eso, después de evaluar cuidadosamente lo sucedido, la Granja ha tomado una decisión, a apartir de este momento quedas nominado directamente, sin posibilidad de la salvación”

Ahora Pimpinela Escarlata tiene un panorama bastante complicado, pues tendrá una desventaja de varios días para poder sumar votos y quedarse una semana más en el polémico reality.

Adal Ramones rompe el silencio sobre los rumores contra la producción

En medio de los rumores de fraude, tras el resultado de una competencia dentro del reality de ayer, Adal Ramones comenzó el programa con un fuerte mensaje para los fans.

“No hubo ninguna trampa, ni la habrá, porque desde que este show comenzó, nos prometimos que no repetiremos los errores de otros. En algún momento pensamos en la posibilidad de repetir el juego para calmar todo, pero no era justa para Azalia que ganó completamente legal”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal