‘La Granja VIP’; este fue el sexto eliminado de la segunda temporada.

La noche de este domingo 18 de octubre de 2026, la sexta gala de ‘La Granja VIP' dio un giro inesperado. Además de la sorprendente expulsión de Mónica Escobedo por una falta grave al reglamento de convivencia; se reveló al sexto eliminado de la segunda temporada del show.

El público realizó la votación durante este domingo, eligiendo al participante que tendría que abandonar el programa. Este personaje se encontró en la placa de nominados como resultado de una sanción directa impuesta por la producción; lo que lo llevó a que fuera elegido para dejar el programa.

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¿Quién fue el sexto eliminado de ‘La Granja VIP’?

La velada de este domingo marcó un hito en la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, culminando en la eliminación del reconocido luchador Pimpinela Escarlata. El luchador enfrentó una nominación directa sin derecho a disputar el reto de salvación debido a comentarios considerados violatorios del reglamento de convivencia.

El conductor del programa, Adal Ramones, fue el encargado de notificar la medida disciplinaria, la cual dejó la permanencia del gladiador exclusivamente en manos de la audiencia. Durante la sexta gala de eliminación, la tabla definitiva de nominados estuvo integrada por: Julio Camejo, Kevyn 'Bicolor' Contreras, Niurka Marcos y Pimpinela.

Al no obtener el respaldo de votación suficiente frente a sus compañeros, Pimpinela Escarlata debió abandonar definitivamente la finca. La sexta entrega del reality show no solo registró la salida por votación del luchador, sino que además estuvo precedida por la expulsión disciplinaria e inmediata de Mónica Escobedo.

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