VIDEO: Niurka y Manelyk protagonizan pelea en La Granja VIP

La tregua de paz entre Manelyk González y Niurka Marcos llegó oficialmente a su fin en la segunda temporada de La Granja VIP.
El motivo de este nuevo y explosivo pleito fue la pésima higiene y la falta de orden en la limpieza de los baños comunitarios del reality show
¿Por qué se pelearon Niurka y Manelyk en La Granja VIP?
Todo se desencandenó cuando la cubana se encontraba realizando la limpieza del baño y quejándose abiertamente de que esta era la peor semana del programa en cuanto a higiene. Mientras ella limpiaba, las participantes Azalia y Mónica entraron al espacio y lo ensuciaron, lo que desató la furia de Niurka.
Manelyk decidió intervenir para defender a sus compañeras. Mane encaró a Niurka exigiéndole que tuviera sentido común ante la situación.
Esta es una nueva polémica que se suma al historial de desagrados entre la vedette y la creadora de contenido.