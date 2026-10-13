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VIDEO: Niurka y Manelyk protagonizan pelea en La Granja VIP

El motivo de este nuevo y explosivo pleito fue la pésima higiene y la falta de orden en la limpieza de los baños comunitarios del reality show

Por Redacción Por Esto!

13 de oct de 2026

1 min

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VIDEO: Niurka y Manelyk protagonizan pelea en La Granja VIP
VIDEO: Niurka y Manelyk protagonizan pelea en La Granja VIP

La tregua de paz entre Manelyk González y Niurka Marcos llegó oficialmente a su fin en la segunda temporada de La Granja VIP.

El motivo de este nuevo y explosivo pleito fue la pésima higiene y la falta de orden en la limpieza de los baños comunitarios del reality show

¿Por qué se pelearon Niurka y Manelyk en La Granja VIP?

Todo se desencandenó cuando la cubana se encontraba realizando la limpieza del baño y quejándose abiertamente de que esta era la peor semana del programa en cuanto a higiene. Mientras ella limpiaba, las participantes Azalia y Mónica entraron al espacio y lo ensuciaron, lo que desató la furia de Niurka.

Manelyk decidió intervenir para defender a sus compañeras. Mane encaró a Niurka exigiéndole que tuviera sentido común ante la situación.

Esta es una nueva polémica que se suma al historial de desagrados entre la vedette y la creadora de contenido.

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