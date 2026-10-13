VIDEO: Niurka y Manelyk protagonizan pelea en La Granja VIP

La tregua de paz entre Manelyk González y Niurka Marcos llegó oficialmente a su fin en la segunda temporada de La Granja VIP.

El motivo de este nuevo y explosivo pleito fue la pésima higiene y la falta de orden en la limpieza de los baños comunitarios del reality show

manelyk vs niurka 🔥 #LaGranjaVIP https://t.co/g3kfAi83hq — alllcdlf (@alllcdlf) October 13, 2026

¿Por qué se pelearon Niurka y Manelyk en La Granja VIP?

Todo se desencandenó cuando la cubana se encontraba realizando la limpieza del baño y quejándose abiertamente de que esta era la peor semana del programa en cuanto a higiene. Mientras ella limpiaba, las participantes Azalia y Mónica entraron al espacio y lo ensuciaron, lo que desató la furia de Niurka.

Manelyk decidió intervenir para defender a sus compañeras. Mane encaró a Niurka exigiéndole que tuviera sentido común ante la situación.

Esta es una nueva polémica que se suma al historial de desagrados entre la vedette y la creadora de contenido.