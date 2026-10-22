‘La Granja VIP’: Este participante ganó la salvación este 22 de octubre.

Durante este jueves 22 de octubre en la segunda temporada de ‘La Granja VIP’ tuvo lugar la prueba de La Salvación. En este juego los cinco integrantes nominados: Fernando Lozada, Manelyk González, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda y Mario Osuna compitieron para liberarse de la placa de eliminación.

Tras el reto, uno de estos integrantes logró salir de la placa de eliminación y tener la oportunidad de seguir dentro del show, pudiendo participar para poder ganar el programa. Este participante ha ganado gran popularidad dentro del show por lo que su estadía ha generado gran emoción en el público.

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¿Qué participante ganó la salvación en ‘La Granja VIP’?

Durante la Asamblea transmitida el miércoles 21 de octubre de 2026, Fernando Lozada obtuvo el beneficio especial conocido como el Huevo Dorado. Este mecanismo le otorgó el poder directo de nominar a alguien y eligió a Mario "Mono" Osuna, explicando que actuaba de forma individual y buscando proteger su propia permanencia.

Sin embargo; fue hasta este jueves 22 de octubre de 2026, que la producción del reality fijó la prueba de La Salvación. El participante que resultó ganador fue Fernando Lozada, esta victoria le permite al conductor mantener su estadía dentro de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’.

Después de que Fernando ganará el reto de Salvación, presentó náuseas y estuvo a punto de desvanecerse, esto obligó al participante a ser atendido por el cuerpo médico del reality show para asegurar su estado de salud y que podía mantenerse dentro de la competencia.

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