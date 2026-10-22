La Granja VIP: Así van las votaciones para conocer al séptimo eliminado tras la Asamblea de Nominación

Las cosas se pusieron muy intensas la noche de ayer, miércoles 21 de octubre en La Granja VIP, pues los granjeros se dijeron sus verdades en la Asamblea de Nominación, donde al final, quedaron en riesgo de salir Azalia, Mono Osuna, Rafa Mercadante, Fernando Lozada y Manelyk.

Sin embargo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pues uno de los nominados podrá estar tranquilo el resto de la semana, ya que esta noche se va a jugar la Salvación, donde el salvado va a tener el poder de la traición.

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Así van las votaciones en La Granja VIP, tras la Asamblea de Nominación

Las votaciones se van a cerrar hasta el próximo domingo 25 de octubre, cuando se conozca al séptimo eliminado de La Granja VIP. Sin embargo, hasta el momento los fans ya tienen a sus preferidos, pues el sitio especializado de Facebook ‘Vaya Vaya’, sacó una encuesta que ha revelado las preferencias.

Aunque no son datos oficiales, nos revela la intención de votos de los fans de La Granja VIP, donde Rafael Mercadante podría ser el granjero con más votos, mientras que Azalia tendría el riesgo de salir del reality.

Noticia Destacada La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de la séptima semana?

Así va el porcentaje de votos de todos los granjeros que están en la placa de nominados:

Rafa Mercadante 42%

Manelyk 28%

Fernando Lozada 13%

Mono Osuna 11%

Azalia 6%

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

El Duelo por la Salvación de La Granja VIP, lo podrás seguir en punto de las 20:30 horas por la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +.

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